Les utilisateurs de Twitter peuvent désormais ajouter des autocollants aux flottes: comment utiliser et tout savoir

Twitter présente des autocollants dans sa fonction d’histoires éphémères – Fleets

Les utilisateurs de Twitter peuvent désormais ajouter des autocollants à ses histoires éphémères, comme Fleets, a récemment annoncé le géant des médias sociaux. Ces autocollants sont disponibles à la fois pour les utilisateurs iOS et Android.

Comment ajouter des autocollants aux flottes

Pour ajouter des autocollants, un utilisateur de Twitter doit appuyer sur l’icône du visage souriant en bas de l’écran qui apparaît au moment de la création de flottes. Une collection de stockers animés créés sur Twitter apparaît avec des emojis / Twemojis. Twitter peut également extraire des GIF provenant de Tenor et de Giphy, propriété de Facebook. En le recherchant dans la barre de recherche en haut de l’écran.

«Vos flottes viennent de recevoir une mise à niveau. Vous pouvez maintenant vous exprimer dans la conversation avec des autocollants. Ajoutez des GIF et des Twemojis à une flotte en appuyant sur l’icône «sourire», sur Android et iOS. » Twitter a dit.

Pour les utilisateurs de Snapchat ou d’Instagram, l’option d’autocollant est tout à fait la même que celle qu’ils proposent depuis des années. Étant donné que les flottes n’ont été ajoutées à Twitter qu’en novembre de l’année dernière, les autocollants pourraient être le premier signe d’introduction de nouveaux ajouts.

Pendant ce temps, Twitter teste également en version bêta sa fonctionnalité audio, Spaces, qui rivalise avec Clubhouse. Bientôt, les utilisateurs pourront également annuler un tweet avec le bouton « Annuler le tweet », mais les utilisateurs doivent payer à la fonction d’abonnement de l’entreprise pour l’utiliser. Twitter a révélé que les utilisateurs pourront bientôt télécharger et visualiser des images 4K

