Les utilisateurs de Twitter peuvent désormais ajouter des GIF et des autocollants aux flottes

Twitter a annoncé aujourd’hui de beaux changements à venir dans Fleets, qui sont essentiellement des histoires présentées dans l’application Twitter pour iPhone et Android. À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs peuvent désormais ajouter des GIF et des autocollants aux flottes, ce qui rend la fonctionnalité encore plus similaire aux histoires Instagram.

La nouvelle option apparaîtra juste à côté des boutons pour ajouter du texte ou changer l’arrière-plan. En appuyant sur le bouton Smile, les utilisateurs trouveront une variété d’autocollants et de GIF, ainsi qu’une barre de recherche qui montre les GIF de Tenor et Giphy (via The Verge).

Vos flottes viennent de recevoir une mise à niveau. Vous pouvez maintenant vous exprimer dans la conversation avec des autocollants. Ajoutez des GIF et des Twemojis à une flotte en appuyant sur l’icône Sourire, sur Android et iOS.

Parmi les nouveaux autocollants, il y a aussi quelque chose appelé Twemojis, qui sont essentiellement des versions animées de certains emojis populaires comme la flamme, le cœur, le visage riant, le visage pensant et le visage de la paume. Vous pouvez simplement appuyer sur un autocollant ou un GIF, puis le faire glisser où vous le souhaitez sur l’écran de la flotte.

Twitter indique que la nouvelle fonctionnalité est en cours de déploiement à tous les utilisateurs via la dernière version de l’application pour iOS et Android.

Dans le même ordre d’idées, Twitter a également annoncé aujourd’hui que Periscope sera définitivement fermé le jeudi 1er avril.

