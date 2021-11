Les utilisateurs de Twitter peuvent ironiquement amplifier le contenu controversé en y plongeant : rapport

Les algorithmes de Twitter amplifient peut-être le contenu très controversé que la plateforme et les utilisateurs pro-censure tentent de limiter.

Un nouveau rapport indique que les utilisateurs de Twitter en colère peuvent ironiquement amplifier les tweets en les trempant dessus. Des chercheurs de l’Université de New York auraient examiné le contenu Twitter des membres du Congrès américain et découvert à quel point des utilisateurs en colère ciblant un contenu avec lequel ils ne sont pas d’accord pourraient en réalité « signaler » les algorithmes de la plate-forme pour amplifier ce contenu. L’analyse « suggère que lorsque les utilisateurs essaiment de tweets pour les dénoncer avec des citations et des réponses, ils pourraient indiquer à l’algorithme de Twitter de les considérer comme particulièrement engageants », a rapporté MSNBC. En d’autres termes, plus d’utilisateurs peuvent voir le tweet qu’ils ne l’auraient vu autrement grâce à ceux qui s’accumulent, a expliqué MSNBC.

Une étude interne de Twitter sur les organes de presse et les élus « dans sept pays[…]a révélé que dans six d’entre eux » les sources et les individus « de droite » auraient été plus amplifiés sur Twitter que leurs homologues « de gauche ». Les chercheurs de NYU ont souligné le phénomène Twitter de « ratio » pour ce qui pourrait être à l’origine de la tendance. MSNBC a décrit le « ratio » comme un tweet recevant plus de commentaires, ou citant des tweets et des réponses, que les retweets. Les chercheurs auraient émis l’hypothèse que les « hommes politiques de droite » sont « plus mis en valeur » sur Twitter que les hommes politiques de gauche. Les chercheurs ont déclaré qu’il n’y avait pas de « lien de causalité » ou de preuve définitive que cette théorie était correcte, a cependant résumé MSNBC.

L’étude n’est particulièrement pas surprenante, car un rapport de 2020 a révélé qu’un peu plus de 99% des dons politiques des employés de Twitter sont allés aux démocrates. Les employés de Twitter se sont effondrés lors des élections de 2020 à cause d’une éventuelle victoire de Trump. En plus de cela, le Pew Research Center a réalisé un sondage en 2019 qui a révélé que les utilisateurs de Twitter sont à la fois plus jeunes et plus susceptibles d’être démocrates que le grand public américain. Et FiveThirtyEight a rapporté en 2017 que Twitter politique « n’est pas un endroit pour les modérés », car les tweeters actifs sont généralement des deux extrêmes politiques.

Les algorithmes des réseaux sociaux et la liberté d’expression en ligne sont un problème politique majeur depuis que Frances Haugen, militante de gauche devenue « dénonciatrice » sur Facebook, a commencé ses révélations. Un nouveau projet de loi bipartite présenté à la fois au Sénat et à la Chambre des États-Unis vise à créer l’option des médias sociaux sans algorithmes. Plusieurs sénateurs, et Haugen elle-même, ont appelé à une réglementation et une censure accrues des médias sociaux.

Twitter s’est avéré à maintes reprises biaisé contre les conservateurs. Un compte Twitter qui prétendait suivre « »[t]Le meilleur de ce qui se passe sur Twitter en un instant » a fourni un contenu de gauche plutôt qu’un contenu conservateur dans un rapport de six pour un. Twitter a récemment interdit aux conservateurs d’avoir prétendument « trompé » l’amiral « transgenre » Rachel Levine. Twitter a définitivement interdit le président de l’époque, Donald Trump, de la plate-forme en janvier 2021. MRC NewsBusters a signalé en mai 2020 33 cas de parti pris anti-conservateur de Twitter.

