Les utilisateurs de Twitter pleurent Betty White après la mort de l’actrice à 99 ans

Vous avez peut-être vu Betty White, l’artiste pionnière qui travaillait depuis les années 1930, dans les nouvelles récemment. Elle a accordé une interview au magazine People dans laquelle elle a réfléchi à ses 100 ans.

Son anniversaire était censé être le 17 janvier. Elle est décédée chez elle, selon des informations, le 31 décembre.

Mieux connu pour avoir joué Rose dans Golden Girls et Sue Ann Nivens dans The Mary Tyler Moore Show, White était largement influent à la radio, à la comédie et à la télévision et avait des amitiés étroites avec Lucille Ball, John Steinbeck et, plus récemment, Ryan Reynolds, entre autres.

Elle a été la première femme à produire une sit-com et était également une habituée des jeux télévisés populaires.

Ses admirateurs ont été dévastés par sa mort et ont partagé des réactions sur Twitter.