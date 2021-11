Les utilisateurs de Twitter se moquent de NBC Op-Ed qui compare vouloir dire dans l’éducation des enfants à interférer avec la chirurgie

Les utilisateurs de Twitter ont critiqué un éditorial de NBC qui soutenait que les parents qui veulent avoir leur mot à dire dans l’éducation de leurs enfants équivaut à interférer avec une opération chirurgicale simplement parce que le patient est leur enfant.

« Enseigner est aussi une science. À moins qu’ils ne soient agréés et certifiés, les parents ne sont pas qualifiés pour prendre des décisions concernant les programmes d’études », a expliqué Christina Wyman dans l’article de NBC.

Wyman a poursuivi en affirmant que la participation des parents aux décisions relatives au programme d’études entrave la capacité des enseignants à « enseigner aux élèves à réfléchir ».

Elle-même enseignante, Wyman a indiqué qu’elle avait un doctorat en programmes d’études et que 36 États exigent que les enseignants aient une maîtrise pour enseigner. Les parents qui ne sont pas « qualifiés pour enseigner » devraient « garder leur nez hors des programmes scolaires », a-t-elle écrit.

« Non. C’est comme s’attendre à ce que votre chirurgien effectue la chirurgie dont vous avez réellement besoin plutôt que sa chirurgie préférée que personne n’a demandée et qui nuirait en fait à votre corps », a tweeté Adele Scalia.

« Ils pensent vraiment qu’ils possèdent vos enfants », a déclaré Corey DeAngelis, directeur national de la recherche de School Choice Now.

« Ils vous détestent et pensent que vous êtes stupide », a commenté Charles Fain Lehman, membre du Manhattan Institute.

« Je ferais un petit atelier sur cette analogie », a écrit Alex Griswold.

« Les parents pensent qu’ils peuvent contrôler l’éducation de leurs enfants. C’est un peu comme un patient médical qui pense qu’il a des droits. … ‘Oui, c’est une bonne analogie, en fait.’ », a déclaré Pascal-Emmanuel Gobry, membre du Centre d’éthique et de politique publique.

Les districts scolaires du pays ont été témoins de luttes entre la direction des écoles et les parents au sujet de l’enseignement de contenus racistes et de la disponibilité de contenus sexuellement explicites dans les bibliothèques scolaires, et la division antiterroriste du FBI aurait signalé les parents comme des « menaces » en relation avec les incidents du conseil scolaire.

