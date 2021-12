Les utilisateurs, dont de nombreux conservateurs, martèlent Twitter pour avoir déclenché une nouvelle politique qui pourrait détruire des vidéos ou des images qui exposent la gauche à la moquerie ou à la critique.

Dites adieu au journalisme indépendant qui peut exposer les émeutiers et la gauche. Les conservateurs ont condamné Twitter pour avoir déclaré que la plateforme « n’autorisera pas le partage de médias privés, tels que des images ou des vidéos de particuliers sans leur consentement ». Le rédacteur en chef de Human Events, Jack Posobiec, a insisté sur le fait qu’il a extrapolé : « En vertu de la nouvelle réglementation Twitter sur les « médias privés », nous n’aurions pas été autorisés à publier des captures d’écran des publications Facebook de Darrel Brooks », en référence au rappeur anti-blanc qui a été accusé d’avoir utilisé un véhicule utilitaire de sport pour faucher des civils lors d’un défilé de Noël.

Le théoricien de l’évolution autoproclamé et animateur de podcast Bret Weinstein a suggéré que la mise à jour de la politique « est une politique impraticable », tout en illustrant « elle est magnifiquement construite pour permettre à Twitter de protéger ses amis et de punir/entraver les autres avec * une application sélective * tout en prétendant être impartial et ne s’intéresser qu’à la « sécurité » de la communauté. »

L’animatrice de radio conservatrice Dana Loesch a également partagé une sombre théorie :

« C’est Twitter qui essaie de museler les journalistes indépendants. Avec cette politique, seule la presse d’entreprise pouvait faire le récit de Kenosha. Le projet Veritas peut être réduit au silence. Twitter dit également qu’ils ne sont plus une place publique. Comment cela entre-t-il dans 230 exemptions ? »

Le compte non vérifié prétendant représenter le fondateur d’Ars Technica, Jon Stokes, a fait une prédiction similaire : « J’ai une liste Twitter que j’ai constituée pendant les manifestations de l’été 2020 qui est principalement composée de médias indépendants diffusant en direct et photographiant des manifestations. Je pense qu’il y a des problèmes maintenant et qu’il sera beaucoup moins utile lorsque quelque chose d’autre démarrera.

Rédacteur associé de Commentary Magazine. Noah Rothman a émis l’hypothèse que les préjugés infesteraient complètement l’application de la politique :

« Pari sûr que cela sera appliqué de manière sélective en fonction des circonstances et du niveau de protestation (et du statut des manifestants) contre des épisodes discrets de censure. Donc, probablement pas vraiment une norme.

Le fédéraliste a répondu par un article accablant intitulé « Twitter met en œuvre une nouvelle règle pour qu’il puisse sélectivement interdire les mèmes, moquerie des démocrates », spéculant sur les implications du changement de politique de Twitter.

Pour ceux qui ont des doutes sur le fait que la politique a été élaborée pour protéger les groupes auxquels les libéraux se soucient plus que les autres, Twitter l’a clairement indiqué dans sa page de politique : « L’utilisation abusive des médias privés peut affecter tout le monde, mais peut avoir un effet disproportionné sur les femmes, militants, dissidents et membres de communautés minoritaires.

Le changement de politique a été déclaré le lendemain de la démission du PDG de Twitter de l’époque, Jack Dorsey, pour être remplacé par le PDG actuel, Parag Agrawal. Il a été poursuivi par des rumeurs de partisanerie d’extrême gauche, par exemple en déclarant tristement dans une interview que « notre rôle n’est pas d’être lié par le premier amendement ».

Les conservateurs sont attaqués. Contactez Twitter au (415) 222-9670 et exigez que Big Tech reflète le premier amendement tout en offrant transparence et égalité aux conservateurs. Si vous avez été censuré, contactez-nous en utilisant le formulaire de contact de CensorTrack et aidez-nous à tenir Big Tech responsable.