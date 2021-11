Les utilisateurs de Twitter sur Android peuvent désormais envoyer des conseils à leurs créateurs préférés | La technologie

Le basculement a frappé Twitter en mai de cette année, mais les utilisateurs d’Android ont dû attendre novembre pour recevoir cette nouvelle fonctionnalité.

Twitter a annoncé il y a plusieurs mois l’arrivée d’un système de monétisation pour le réseau social. La façon dont les utilisateurs ou les créateurs de contenu peuvent monétiser leur profil passe par des astuces. Oui, d’autres personnes décideront si votre contenu vaut la peine d’être payé.

Jusqu’à présent, cette nouvelle fonctionnalité n’était disponible que sur les appareils mobiles de ceux de Cupertino. Et, est-ce que Twitter a décidé d’implémenter ce nouveau système de monétisation d’abord dans les terminaux Apple. Le mouvement est assez fréquent de la part des entreprises.

Les nouvelles ou les avancées arrivent toujours en premier sur les téléphones mobiles du quartier, mais l’important est que désormais les utilisateurs d’Android pourront également envoyer les leurs à leurs tweeters préférés. Ces pourboires peuvent être payés de différentes manières et c’est que Twitter prend en charge à la fois les paiements traditionnels et d’autres qui ne le sont pas.

Quelque chose de vraiment caractéristique est qu’ils peuvent donner un pourboire en utilisant des crypto-monnaies, bien que toutes n’existent pas sur le marché. La crypto-monnaie qu’il accepte est le Bitcoin et il le fait via le mode virtuel appelé Strike que le réseau Lightning utilise pour réduire les commissions et maintenir la vitesse.

Bien que des astuces Twitter aient été annoncées en mai de cette année, ce n’est qu’en novembre que le réseau social a introduit la fonctionnalité sur deux de ses plus grandes plateformes : iOS et Android. Il faudra attendre un peu pour connaître le résultat de cette façon d’encourager les utilisateurs les plus populaires de Twitter.

Maintenant que la fonctionnalité est disponible sur iOS et Android, il ne reste plus qu’à attendre les prochaines news que Twitter a en tête. Bien sûr, nous espérons que pour le prochain il ne faudra pas si longtemps pour l’intégrer dans Android.