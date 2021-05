Les utilisateurs de WhatsApp perdront des fonctionnalités jusqu’à ce qu’ils acceptent la nouvelle politique de confidentialité

WhatsApp a récemment introduit de nouvelles politiques de confidentialité pour ses utilisateurs, qui incluent de nouvelles conditions garantissant que l’application partagera des données avec Facebook comme condition d’utilisation. Bien que cela ait été reporté dans un premier temps, WhatsApp désactivera désormais certaines fonctionnalités de l’application jusqu’à ce que les utilisateurs acceptent les nouvelles conditions de confidentialité.

Suite aux controverses suscitées par les nouvelles politiques de confidentialité de WhatsApp, Facebook a décidé de reporter les changements concernant le partage de données entre les deux réseaux sociaux.

La semaine dernière, WhatsApp a même mentionné qu’il ne supprimerait ni ne désactiverait le compte de ceux qui n’acceptent pas les nouvelles conditions. Bien que cela reste vrai, la société a maintenant déclaré qu’elle punirait quelque peu les utilisateurs qui n’acceptent pas les nouvelles politiques de confidentialité.

Comme l’a noté Gizmodo, WhatsApp a mis à jour cette semaine un article d’assistance sur son site Web avec plus de détails sur les changements à venir en matière de confidentialité. Alors que la société réaffirme que les utilisateurs ne verront pas leurs comptes supprimés, WhatsApp dit maintenant que les utilisateurs qui refusent les nouvelles conditions auront des «fonctionnalités limitées» sur leurs comptes.

À partir du 15 mai, les utilisateurs perdront éventuellement l’accès à certaines fonctionnalités de WhatsApp jusqu’à ce qu’ils acceptent les nouvelles conditions. Par exemple, ces utilisateurs perdront d’abord la possibilité d’accéder à la liste de discussion. Ensuite, les appels audio et vidéo cesseront de fonctionner et l’utilisateur ne recevra plus de notifications de nouveaux messages sur WhatsApp.

Fondamentalement, bien que WhatsApp dise que vous ne perdrez pas votre compte si vous n’êtes pas d’accord avec la façon dont l’entreprise va partager vos données, cela rend l’application presque inutilisable pour ces personnes pour les forcer à accepter sa nouvelle politique de confidentialité.

Depuis que WhatsApp a annoncé ces changements, certains utilisateurs recherchent des alternatives à l’application de messagerie. Cela inclut Signal et Telegram, qui offrent tous deux un cryptage de bout en bout – sans parler de l’iMessage d’Apple.

