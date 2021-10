Les utilisateurs de WhatsApp peuvent masquer leur photo de profil et leur temps de connexion

in

WhatsApp est devenu le application de messagerie le plus habitué niveau mondial. Au fil des années, l’application s’est modifiée et adaptée à ses utilisateurs, leur offrant de nouvelles les fonctions et en améliorant progressivement les services qu’elle offre.

WhatsApp est l’une des principales applications de messagerie instantanée.

Après toute la controverse qui a surgi avec le nouveau Conditions d’utilisation, WhatsApp a décidé d’utiliser tous ses sens pour développer une fonction permettant de masquer les Photos de profil et le Temps de connexion à tous les contacts que nous voulons marquer.

Quand la nouvelle fonctionnalité WhatsApp sera-t-elle active ?

Cette nouvelle mise à jour concernant les options de confidentialité atterrira de bonne heure dans l’application, et c’est l’un des plus attendus par les utilisateurs. De cette façon, de nombreuses personnes pourront restreindre les informations avec des contacts qui ne souhaitent partager aucun type d’informations.

L’information de cette nouvelle mise à jour a été grâce à une fuite du portail spécialisé WABetaInfo. Cette page fournit généralement les dernières nouvelles relatives à WhatsApp, qui appartient à Facebook, des semaines avant le lancement de la mise à jour.

L’application améliore la confidentialité de ses utilisateurs

On se souvient que la nouvelle de cette nouveauté concernant l’application de messagerie était déjà connue depuis des semaines, mais elle n’était incluse que pour les utilisateurs qui avaient le Système d’exploitation iOS. Désormais, cette mise à jour affectera également les appareils mobiles Android.

La mise à jour est toujours en cours

WABetaInfo a voulu détailler que « Fondamentalement, WhatsApp prévoit d’ajouter la nouvelle option Mon contact sauf… Dernière fois, Image de profil et Informations afin que vous puissiez enfin exclure un contact pour voir des données spécifiques sans le définir dans Personne”.

Année après année, l’application offre plus de fonctionnalités à ses utilisateurs.

En revanche, nous rappelons que la mise à jour est toujours en cours de développement et que la sortie n’a pas été officialisée. date de sortie. De cette façon, il n’y a toujours pas de version publique pour pouvoir la télécharger dans l’App Store.

