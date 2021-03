Les utilisateurs de Wombo font chanter des personnages de jeux vidéo, et c’est effrayant

La nouvelle application de synchronisation labiale alimentée par l’IA Wombo vous permet de faire chanter pratiquement n’importe qui – vivant ou mort – ce que vous voulez. Les personnages historiques et les politiciens sont des choix populaires, car tout ce dont vous avez besoin est une image assez claire, mais certains utilisateurs font également vibrer les personnages de jeux vidéo.

Wombo ne fait pas que bouger la bouche du sujet de la photo. Au lieu de cela, la personne semble réellement bouger dans son environnement, avec la tête qui pivote et les épaules se rainurant d’un côté à l’autre. Comme vous pouvez le voir dans cet exemple de Destiny dans lequel Zavala chante le classique de Rick Astley « Never Gonna Give You Up », les résultats sont terrifiants.

Playtonic, développeur de Yooka-Laylee, s’est amusé avec sa propre vidéo, faisant sortir le personnage de Vendi « I Will Survive ».

L’utilisateur de Twitter, Valde, a pris Max Payne et lui a fait chanter « Thriller » de Michael Jackson. Celui-ci est étrange pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que le modèle de personnage de Payne était basé sur la personne réelle Sam Lake, écrivain et réalisateur chez Remedy Entertainment.

Il y a celui-ci qui utilise la chanson classique d’Euro-dance « Everytime We Touch » avec le meme Shocked Pikachu. Il montre les dents de Pikachu et est objectivement terrifiant.

D’autres sont restés fidèles à ce qu’ils font de mieux, y compris le plus grand fan de Funky Kong au monde. Ils ont utilisé une chanson virale de Fortnite appelée « Chug Jug With You » pour servir de confitures de Funky. Ce n’est pas aussi influencé par le surf rock que ce que nous attendons de lui, mais la chanson est, certes, un bop.

Vous pouvez essayer Wombo ici pour créer vos propres monstruosités. Assurez-vous simplement de vous en tenir aux personnages fictifs, car vos proches seront probablement contrariés de se voir synchroniser les lèvres avec « Break Stuff ».