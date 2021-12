Les utilisateurs de YouTube TV pourraient bientôt perdre l’accès aux chaînes Disney – voici pourquoi

Les abonnés YouTube TV pourraient ne plus pouvoir accéder aux chaînes Disney, aux stations ABC, aux réseaux ESPN et aux chaînes National Geographic après le 17 décembre.

Dans une mise à jour du service publiée sur son site Web, YouTube TV déclare qu’il « travaille dur » pour conserver le contenu Disney sur sa plate-forme, mais qu’un accord équitable n’a pas encore été trouvé.

Nous nous félicitons d’un accord renouvelé à condition que nous puissions parvenir à des conditions équitables avec Disney.

YouTube TV souhaite que Disney le traite « comme tout autre fournisseur de télévision » en lui offrant les mêmes tarifs que ceux que paient d’autres services de coupe de câble similaires.

Si Google ne parvient pas à conclure un accord avec Disney d’ici vendredi, les chaînes appartenant à Disney ne seront plus disponibles sur YouTube TV. Google baissera également son prix mensuel de 65 $ à 50 $ tandis que le contenu de Disney restera hors YouTube TV. Pour continuer à regarder les chaînes Disney, vous devrez vous inscrire au propre « The Disney Bundle » de Disney, au prix de 14 $ par mois.

Ce n’est pas la première fois cette année que YouTube est en conflit avec un diffuseur. En septembre, NBCUniversal a commencé à avertir les abonnés de YouTube TV qu’ils pourraient perdre l’accès à ses chaînes après l’arrêt des discussions avec Google sur les prix.

Les deux sociétés ont finalement accepté une courte prolongation le 2 octobre, mettant temporairement les chaînes appartenant à NBC à la disposition des abonnés de YouTube TV pendant que les négociations se poursuivent.

La semaine dernière, Google et Roku ont réglé leur différend et signé un accord pluriannuel pour conserver les applications YouTube et YouTube TV sur les meilleurs appareils Roku.

