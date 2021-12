Les utilisateurs d’électricité captifs attendent l’assurance du gouvernement pour un approvisionnement régulier en charbon

Impactées par l’insuffisance de l’approvisionnement en charbon, un certain nombre de centrales électriques captives ont réduit leur production d’électricité et quelques centrales ont également eu recours à des fermetures, a déclaré mardi l’association lors d’une interaction avec les médias.

Les industries qui exploitent des centrales électriques captives pour produire de l’électricité pour leurs propres usines n’ont encore reçu aucune assurance du gouvernement concernant la reprise d’un approvisionnement régulier en charbon, a déclaré l’association indienne des producteurs d’électricité captive. Impactées par l’insuffisance de l’approvisionnement en charbon, un certain nombre de centrales électriques captives ont réduit leur production d’électricité et quelques centrales ont également eu recours à des fermetures, a déclaré mardi l’association lors d’une interaction avec les médias.

Comme FE l’a récemment signalé, l’industrie minière avait demandé l’intervention du bureau du Premier ministre pour s’assurer que ses opérations ne soient pas perturbées en raison d’une pénurie de charbon. Dans une lettre adressée au secrétaire principal du Premier ministre, la Fédération des industries minérales indiennes avait déclaré que la demande de Coal India (CIL) aux chemins de fer indiens pour 296 râteaux par jour exclusivement pour le secteur de l’électricité pourrait mettre les non-utilisateurs de charbon dans une « situation extrêmement précaire ».

Des personnes au courant du développement ont déclaré à FE que les stocks de carburant avec CIL s’élevaient actuellement à 32 millions de tonnes (MT) et qu’ils augmentaient actuellement de manière significative conformément à la tendance saisonnière d’une production de charbon plus élevée et d’une demande d’électricité plus faible pendant les mois d’hiver. L’offre au secteur captif devrait augmenter après que les stocks de charbon ont atteint des niveaux confortables dans les centrales électriques. L’offre de CIL aux usines captives a légèrement augmenté pour atteindre environ 82 MT en avril-novembre de cette année, contre 79 MT au cours de la même période l’année dernière. Cependant, alors que 19,5% de l’approvisionnement global en charbon de CIL avaient atteint le secteur non électrique en avril-novembre de cette année, l’année dernière, la part était supérieure à 22%.

Avec l’augmentation de la production et de l’activité économique, la demande de charbon des industries a augmenté après la levée des mesures de confinement pour contenir la pandémie. Le gouvernement ayant pris plusieurs mesures pour résoudre le problème de la pénurie de charbon dans de nombreuses centrales électriques à travers le pays en septembre-octobre, d’autres industries se sont plaintes de la crise du carburant de brassage.

L’association indienne des producteurs d’électricité captive souhaite que le gouvernement affecte « au moins 50 râteaux par jour au secteur non réglementé. Les analystes d’India Ratings avaient souligné plus tôt que les besoins élevés en charbon du secteur de l’électricité pourraient laisser les autres secteurs tels que le ciment, l’aluminium et l’acier en difficulté, qui devraient augmenter leur dépendance au charbon importé.

