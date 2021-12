Les utilisateurs dépensent 133 milliards de dollars avec des applications mobiles en 2021

Le marché des applications mobiles croît de plus en plus chaque année, et les chiffres le montrent clairement. Une nouvelle étude de Sensor Tower publiée mardi a révélé que les utilisateurs dépensent 133 milliards de dollars en applications en 2021, soit 20 % de plus qu’en 2020. Fait intéressant, l’App Store d’Apple continue de générer plus de revenus que Google Play.

Les recherches de Sensor Tower (via TechCrunch) incluent des données provenant à la fois de l’App Store et de Google Play. Dans l’ensemble, l’App Store d’Apple représentait à lui seul 85,1 milliards de dollars de ce marché, avec une croissance annuelle de 17,7 %. Alors qu’Android domine la part de marché, les utilisateurs ont dépensé moins avec le Google Play Store qu’avec l’App Store. Au cours de l’année, Google Play a enregistré 47,9 milliards de dollars de revenus.

Après le boom de l’adoption et des dépenses pour les jeux mobiles et les applications non liées aux jeux en 2020, les tendances du marché ont commencé à se normaliser en 2021, les dépenses des consommateurs dans le monde devant atteindre environ 133 milliards de dollars en achats intégrés, applications premium et abonnements sur l’App Store. et Google Play, selon les données de Sensor Tower Store Intelligence. Cela représente une croissance de 19,7% d’une année sur l’autre par rapport à 111,1 milliards de dollars en 2020, reflétant presque la croissance de 21% des dépenses de consommation en glissement annuel enregistrée en 2019.

La recherche note que la croissance est due à la normalisation du marché suite aux impacts de COVID-19 l’année dernière, il est donc plausible d’imaginer que les résultats seront encore meilleurs en 2022.

Sans surprise, TikTok est l’application la plus rentable de l’année, la plate-forme vidéo ayant atteint 3 milliards de dollars de revenus en juin. Les autres applications qui ont stimulé le marché des applications mobiles en 2021 étaient YouTube, Tinder et Disney+. Des applications comme Tencent Video, iQIYI, Piccoma, QQ Music et Youku font également partie des applications les plus rentables de l’App Store d’Apple.

En ce qui concerne les numéros de téléchargement, TikTok reste numéro un sur la liste. Cependant, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook et Zoom viennent juste derrière.

Sensor Tower a même publié un classement dédié aux jeux. Rien que sur l’App Store, les joueurs devraient dépenser 52,3 milliards de dollars d’ici la fin de l’année. Sur iOS, le jeu le plus téléchargé en 2021 était PUBG Mobile, tandis que Honor of Kings a mené la génération de revenus pour l’année.

Plus de détails sur la recherche peuvent être trouvés sur le site Web de Sensor Tower.

