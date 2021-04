Le principal échange de crypto indiens WazirX a connu des perturbations causées par des pannes du système pendant plus de quatre heures dimanche.

Dans un tweet à 17h24 UTC, le PDG de WazirX, Nischal Shetty, a rapporté que l’échange cryptographique avait «atteint certaines limites internes» fixées par l’un des fournisseurs d’infrastructure. La charge sur le système de Wazir aurait créé «un effet d’entraînement sur tous les services», obligeant certains des 1,8 million d’utilisateurs de l’échange à déclarer ne pas pouvoir voir les fonds dans leurs comptes pendant la panne.

«C’est parce que certaines parties du système ne fonctionnent pas», a déclaré Shetty. «Un de ces systèmes est celui qui montre la valeur du fonds. Il recommencera à s’afficher dès que tous les services seront rétablis. «

Plus de quatre heures plus tard, le PDG a signalé que les utilisateurs pouvaient à nouveau voir des fonds dans leurs comptes et pouvaient annuler des commandes, mais a déclaré que le trading était toujours désactivé.

Peu importe à quel point vous vous préparez au trafic, certaines charges système sont folles. Le portefeuille est sûr, oui. La charge sur nos systèmes est bien trop lourde. La mise à l’échelle prend plus de temps. https://t.co/H5rklCILPm – Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 4 avril 2021

Selon le cofondateur et chef de l’exploitation de WazirX, Siddharth Menon, la bourse connaissait des échanges sans précédent dans ses systèmes peu de temps avant la panne. Shetty a rapporté que l’entreprise avait enregistré plus de 270 millions de dollars de volume de transactions dans les 24 heures plus tôt aujourd’hui, faisant des échanges cryptographiques l’un des plus importants en Inde. De plus, le prix du jeton WRX natif de WazirX a augmenté de plus de 160% au cours du dernier jour pour atteindre 4,15 $ au moment de la publication.

Des rapports circulent depuis plusieurs mois affirmant que le gouvernement indien envisage d’introduire une éventuelle interdiction des crypto-monnaies privées. Shetty s’est jointe à des représentants d’autres bourses en Inde pour rédiger une note de présentation mettant en évidence les recommandations relatives à la réglementation de la cryptographie dans le pays. Le PDG de WazirX a déclaré que l’approche était nécessaire compte tenu de la position négative des autorités gouvernementales à l’égard des crypto-monnaies.