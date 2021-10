Les utilisateurs d’Instagram pourront enfin lier des sites Web dans leurs Stories | La technologie

Après des années sans pouvoir lier aucun type de contenu, Instagram franchit le pas pour que ses utilisateurs puissent mettre des adresses web dans leurs publications. Vous n’avez plus besoin d’avoir 100 000 abonnés.

Vous avez sûrement eu envie à un moment donné de partager un article, une actualité intéressante ou le site Web du magasin de cookies de votre cousin. Et vous vous êtes rendu compte qu’il était impossible de le faire via Instagram (et c’est pourquoi vous avez quitté le réseau social).

Vous ne pouviez mettre l’adresse qu’à la main mais ce n’est pas devenu un lien hypertexte, c’était un simple texte. Ce qui rend inutile de le mettre en réseaux car personne ne le signale puis le recherche à ses risques et périls.

Mais pourquoi Instagram faisait-il ça ? Eh bien, parce qu’ils étaient intéressés par le fait que seules les personnes célèbres de leur plateforme pouvaient profiter de cette fonctionnalité. Ainsi, ils disposaient d’une publicité mieux contrôlée et pouvaient mieux surveiller les annonceurs.

Heureusement pour tout le monde, le besoin d’avoir 100 000 abonnés comme avant va disparaîtrer, et c’est qu’Instagram a annoncé qu’il modifierait le fonctionnement des liens dans les histoires (en espagnol les histoires) et il semble qu’ils ne manqueront pas à leur parole.

Avec cette mise à jour, tous les utilisateurs d’Instagram peuvent désormais partager des liens Web dans les histoires qui se téléchargent et ceux-ci seront actifs de sorte que lorsqu’un de nos abonnés clique dessus, ils soient automatiquement dirigés vers le site Web en question.

Auparavant, Instagram exigeait que les utilisateurs soient vérifiés, qu’ils aient 100 000 abonnés et que le formulaire était assez étrange puisqu’il consistait en un lien qui ne s’activait que si vous glissiez votre doigt sur l’écran de bas en haut (ce n’était pas très intuitif).

Après avoir réalisé que cette fonctionnalité ne doit pas être utilisée uniquement par les entreprises et les célébrités, la direction d’Instagram a décidé qu’il était temps d’ouvrir l’opportunité à tous ses utilisateurs, car cela crée un engagement et une interaction accrus entre les créateurs et les abonnés.

Envisagez-vous d’acheter des followers sur Instagram ? Avant de le faire, prenez quelques minutes pour lire ce rapport : nous vous expliquons pourquoi c’est une terrible erreur.

En ce qui concerne les préoccupations liées au spam ou aux liens malveillants (malware, allez), Instagram dit que les comptes qui utilisent ces liens à plusieurs reprises pour partager des informations erronées ou des discours haineux finiront par en perdre l’accès.

Cette nouvelle fonctionnalité peut avoir 4 ans de retard, mais mieux vaut tard que jamais.