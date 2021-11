Les utilisateurs d’iPhone au Canada touchés par le bogue de l’heure d’été entraînant l’affichage de la mauvaise heure par iOS

L’heure d’été devrait prendre fin aux États-Unis et au Canada dimanche prochain, le 7 novembre, ce qui signifie que nos horloges sont réglées pour « reculer » d’une heure. Certains utilisateurs d’iPhone – principalement au Canada, semble-t-il – se sont réveillés ce lundi matin pour constater que leurs appareils avaient changé l’heure six jours plus tôt…

Selon une multitude de rapports sur Reddit et Twitter, les utilisateurs d’iPhone au Canada se sont réveillés ce matin pour constater que les horloges de leurs iPhones avaient reculé d’une heure, une semaine plus tôt que prévu. Le problème semble être localisé au Canada, mais affecte les utilisateurs de plusieurs opérateurs différents, notamment Bell, Virgin Plus, etc.

Le correctif, selon certains utilisateurs concernés, consiste à accéder à l’application Paramètres, à choisir Général, à choisir Date et heure, puis à désactiver et réactiver le « Définir automatiquement ». Cela devrait déclencher la réinitialisation de votre iPhone à l’heure appropriée.

L’heure a reculé d’une heure au Royaume-Uni et en Europe au cours du week-end dernier, mais encore une fois, l’heure d’été ne devrait pas se terminer au Canada ou aux États-Unis avant le week-end prochain.

Parce que ce problème est localisé au Canada, il n’est pas clair s’il s’agit d’un problème du côté d’Apple ou d’un problème d’opérateur, bien qu’il semble beaucoup plus probable qu’il s’agisse de ce dernier plutôt que du premier.

Ce n’est pas la première fois que les appareils Apple sont confrontés à des bogues liés à l’heure d’été. En 2018, les appareils Apple Watch ont été affectés par un problème logiciel qui a provoqué le plantage et le redémarrage répétés de watchOS. Les problèmes étaient plus courants au début de l’iPhone, le logiciel d’Apple s’étant amélioré depuis pour mieux s’adapter aux changements d’heure.

Certains clients peuvent avoir subi un changement d’heure incorrect sur leur téléphone ce matin. Nos équipes étudient la situation afin de résoudre le problème le plus rapidement possible. Nous nous excusons pour le dérangement. – Assistance Bell (@Bell_Support) 1er novembre 2021

Quelle heure est-il ? 🤣Selon un bug temporel d’Apple, je suis au Québec. Mon iPhone a une heure de retard sur l’heure de l’Atlantique. Raison 1795 pour laquelle nous devons nous débarrasser du changement d’heure. pic.twitter.com/Z7Vm44U1NB – Gal de la côte est (@ECOilersGal) 1er novembre 2021

@AppleSupport pourquoi mon iPhone 11 a-t-il changé l’heure au hasard ce matin ? Presque comme si l’heure d’été était terminée une semaine plus tôt. – Aaron Russell (@russteacher) 1er novembre 2021

Mon iPhone semble penser que c’est l’heure d’été ? Est-ce? – Pas un papa moyen (@SJWmalekaren) 1er novembre 2021

Apparemment, mon iPhone pense que je suis ailleurs aujourd’hui. iWatch aussi. Les deux sont décalés d’une heure et ne peuvent pas réinitialiser le fuseau horaire. Pas cool, @Apple – Vicky Smallman (@offhandremarks) 1er novembre 2021

Je me suis réveillé confus comme de la merde. Toutes les horloges avaient une heure d’avance sur nos téléphones/montres. L’iPhone stupide était à l’heure d’Atikokan. J’étais tellement content d’avoir eu le temps de faire des trucs. @Apple ce que vous faites tous à mon téléphone. j’ai dû le remettre dans mon fuseau horaire. – Carlalala♫♪ (@xoxovcarla) 1er novembre 2021

Votre iPhone a changé l’heure sur vous ? Parce que, oui, il est 6h51. Pas 5:51. – Rebecca Zandbergen (@RebeccaZandberg) 1er novembre 2021

quelqu’un en retard parce que son iphone a changé l’heure ?!? – 𝔹𝕠𝕨𝕤𝕖𝕣 (@selkelb) 1er novembre 2021

Eeeek. Ne vous fiez pas à l’heure de votre iPhone ce matin ! C’est une heure plus tard que ce que le mien dit. — Ben Barnes (personne réelle) [blue check mark] (@BenjaminABarnes) 1er novembre 2021

Eh bien @Bell_Support bonjour. Pourquoi mon iPhone a-t-il reculé d’une heure pendant la nuit ? Le changement d’heure est la semaine prochaine. Btw n’est peut-être arrivé qu’avec vous. – Don Jonescu (@DonJonescu) 1er novembre 2021

