Les utilisateurs d’iPhone Disney + obtiennent une nouvelle mise à niveau gratuite

Les utilisateurs d’iPhone Disney + bénéficient d’une nouvelle mise à niveau gratuite de leurs options de diffusion en continu, et cela les aidera à rester connectés à leurs proches. T3 rapporte que Disney+ ajoute la fonction SharePlay à son application Apple, disponible sur iPhone et iPad. SharePlay permet aux abonnés de diffuser des films sur FaceTime, ce qui leur permet de passer du temps de qualité avec leurs amis et leur famille dont ils ne peuvent peut-être pas être proches.

Pour accéder à la nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs d’iPhone et d’iPad voudront vérifier et s’assurer que leur logiciel système est à jour (iOS 15.1, iPadOS 15.1, tvOS 15.1 et macOS Monterey 12.1). Pour utiliser SharePlay, les abonnés Disney+ doivent suivre ces étapes simples : Démarrez un appel FaceTime, ouvrez l’application Disney+ et sélectionnez le film ou l’émission télévisée que vous souhaitez diffuser, vous serez alors informé que vous pouvez lancer SharePlay si vous le souhaitez. . T3 note que cela n’affectera pas l’option GroupWatch de Disney +, qui sera toujours disponible, et permet aux abonnés la possibilité de diffuser du contenu pour un groupe sur d’autres appareils. La seule exigence pour GroupWatch est que tous les téléspectateurs doivent être situés dans le même pays.

Un nouveau type de fête #DisneyPlus ! ?? Réunissez-vous avec vos amis et votre famille grâce à l’expérience de co-visionnage SharePlay dans FaceTime sur les appareils Apple iOS, iPadOS et tvOS. Pour plus d’informations, cliquez ici : https://t.co/RFXlnuOUmP @HawkeyeOfficial de Marvel Studios est maintenant en streaming. pic.twitter.com/MZ0rWLGkM1 – Disney+ (@disneyplus) 15 décembre 2021

Pour ceux qui souhaitent essayer SharePlay, mais qui ne savent pas ce qu’ils veulent regarder, pouvons-nous humblement suggérer Home Sweet Home Alone, le dernier film de la série Home Alone, qui n’est disponible qu’en streaming sur Disney+. Dans ce document, la star de cinéma originale Devin Ratray reprend son rôle de Buzz McCallister, qui est maintenant un officier de police. Buzz est appelé au domicile d’un jeune garçon nommé Max (Archie Yates) qui a accidentellement été laissé seul à la maison lorsque sa famille s’est envolée pour le Japon pour les vacances.

Au fil des ans, il y a eu cinq films Home Alone, le redémarrage actuel de Disney +, Home Sweet Home Alone, étant le sixième titre. Après le premier, le réalisateur Chris Columbus est revenu pour la suite scénarisée par Hughes en 1992, Home Alone 2: Lost in New York. Puis, en 1997, Raja Gosnell a réalisé Home Alone 3, également écrit par Hughes. Cinq ans plus tard, en 2002, Home Alone 4: Taking Back the House est sorti. Il faudrait encore une décennie avant que le cinquième film, Home Alone: ​​The Holiday Heist de 2012, ne fasse ses débuts.

Les deux premiers films Seul à la maison sont crédités d’avoir catapulté Macaulay Culkin à son statut d’un des enfants acteurs les plus reconnaissables de tous les temps. Il apparaîtra plus tard dans de grands films à succès tels que My Girl, The Good Son et Richie Rich. Home Sweet Home Alone fait ses débuts le 12 novembre et est actuellement disponible en streaming uniquement sur Disney +.