Les utilisateurs d’iTunes Match signalent des problèmes de longue durée lors du téléchargement et de la synchronisation des fichiers

Avant Apple Music, il y avait iTunes Match. Le service télécharge votre bibliothèque musicale depuis l’application Musique sur votre Mac ou iTunes pour Windows sur votre PC. Ensuite, vous pouvez accéder à votre bibliothèque musicale sur tous vos appareils sur lesquels Sync Library est activé.

Le problème est que, bien que de nombreuses personnes aient migré vers Apple Music, qui peut faire de même, d’autres utilisateurs ont préféré payer 24,99 $ par an pour continuer à télécharger leur propre bibliothèque musicale avec iCloud, mais maintenant les utilisateurs signalent un éventail de problèmes avec iTunes Match.

Comme on le voit dans plusieurs forums d’assistance Apple et Reddit (via MacRumors), les utilisateurs ont signalé que le service avait pratiquement cessé de fonctionner.

“Il semble qu’Apple ait cassé iTunes Match après avoir sorti Apple Music 3.6. Vous pouvez télécharger tous vos fichiers dans le cloud, mais si vous en téléchargez davantage, ils ne répondront pas. Il semble que cela soit en panne depuis une semaine maintenant », déclare un utilisateur de Reddit.

Un autre utilisateur de Reddit a déclaré : « Mise à niveau d’iTunes plus tôt cette semaine et je rencontre le même problème. iTunes n’arrête pas de “faire correspondre votre musique avec les chansons de l’iTunes Store”.

Sur la page d’état du système d’Apple, tous ses services fonctionnent normalement, et bien que les utilisateurs aient récemment rencontré plusieurs problèmes avec iCloud, Apple ne semble pas penser qu’iTunes Match a été affecté.

Selon certains utilisateurs, ce problème a commencé avec macOS Big Sur 11.5, même s’il semble qu’il ne soit pas limité par cette version de macOS.

Avec iTunes Match survivant toutes ces années, même avec Apple Music disponible, il semble que le service pourrait prendre fin plutôt tôt que tard.

Bien qu’il soit plus coûteux de conserver un abonnement Apple Music plutôt qu’un simple iTunes Match, les utilisateurs qui s’abonnent à Match ne peuvent pas profiter de la qualité audio sans perte ni même de Dolby Atmos avec Spatial Audio.

On ne sait toujours pas s’il s’agit d’un bogue temporaire ou si Apple met vraiment fin à iTunes Match. Une chose est sûre, la société ne pousse pas les abonnés aux nouvelles à ce service, uniquement pour Apple Music.

