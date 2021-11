Les utilisateurs du forfait prépayé et postpayé BSNL pour obtenir un accès gratuit à l’abonnement premium à Eros Now : Détails

BSNL propose l’adhésion à Eros Now à certains clients prépayés. (Image .)

Les utilisateurs du forfait postpayé BSNL peuvent désormais diffuser gratuitement du contenu premium Eros Now. Bharat Sanchar Nigam a élargi son partenariat de contenu et a rejoint Eros Now pour la même chose. En 2019, BSNL s’est associé à Eros pour des forfaits prépayés. La plate-forme propose plus de 12 000 titres de films, clips musicaux, originaux, contenus abrégés, etc.

Offre Eros Now gratuite pour les abonnés BSNL postpayés et prépayés

Après le nouveau partenariat, l’abonnement premium à tout le contenu d’Eros Now sera disponible pour tous les clients postpayés de BSNL. BSNL propose également des abonnements Eros Now Plus tant que STV est actif pour les utilisateurs prépayés. La plate-forme propose du contenu dans plusieurs langues indiennes, de l’hindi, du marathi, du bengali au pendjabi, du gujrati, etc.

BSNL propose l’adhésion à Eros Now à certains clients prépayés. Pour être précis, l’offre est disponible pour les clients BSNL sur les plans Rs 78 et Rs 98 (sauf Kerala). L’offre est applicable sur le plan prépayé Rs 298 BSNL, à l’exception de l’Andhra Pradesh où elle est au prix de Rs 297. Elle est également applicable sur le plan prépayé BSNL Rs 333 avec une validité de 45 jours et le plan prépayé Rs 444 avec une validité de 60 jours.

BSNL, d’autre part, a une présence pan-indienne dans les 22 cercles de télécommunications en Inde.

BSNL a révisé ses forfaits prépayés Rs 187 pour offrir des avantages d’appels vocaux illimités et offrir des avantages de données quotidiens de 2 Go, une sonnerie PRBT gratuite, 100 messages SMS par jour pendant 28 jours, révisés à partir de 24 jours.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.