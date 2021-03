Les utilisateurs du OnePlus Red Cable Club bénéficieront d’un stockage supplémentaire dans le cloud de 5 To avec le OnePlus 9 Pro 5G

Le Red Cable Club a été annoncé pour la première fois en décembre 2019 pour rassembler la communauté.

Les membres du Red Cable Club peuvent acheter le tout nouveau OnePlus 9 Pro 1 jour à l’avance, avec la première vente Red Cable le 31 mars

OnePlus, la marque de technologie mondiale haut de gamme propose désormais à ses membres Red Cable Club une offre de mise à niveau passionnante pour les plans Red Cable Pro. Les membres du Red Cable Club peuvent désormais bénéficier d’un stockage en nuage de 1 To avec le plan Red Cable Life et de 120 Go avec le plan Red Cable Care, une augmentation considérable par rapport au stockage en nuage de 50 Go offert précédemment.

Les nouveaux avantages du stockage dans le cloud sont valables à partir du 23 mars et tous les membres du OnePlus Red Cable Club peuvent profiter de cet avantage sur les paramètres de leur appareil. De plus, les utilisateurs de OnePlus 9 Pro qui activent le plan Red Cable Life d’ici le 30 avril gagneront une capacité de stockage cloud supplémentaire de 5 To pendant un an, soit une capacité totale de stockage cloud massive de 6 To.

En outre, les membres de tous les niveaux d’adhésion au Red Cable Club auront la précieuse opportunité d’acheter le tout nouveau OnePlus 9 Pro avant tout le monde, via la première vente Red Cable sur le canal de vente en ligne officiel de oneplus le 31 mars 2021.

Sur l’application OnePlus.in et OnePlus Store, la première vente Red Cable commence demain à 8 heures du matin. Les membres peuvent bénéficier de l’offre bancaire suivante pour la même chose:

∙ Les titulaires de la carte American Express® recevraient 10% de remise en argent jusqu’à 5 000 INR sur certaines cartes

De même, dans les magasins OnePlus Experience Store, la première vente Red Cable aurait lieu demain et les membres peuvent bénéficier des avantages supplémentaires suivants:

Le plan Red Cable Care sera disponible pour 499 INR (sinon vendu à 1499 INR) à l’achat sur OnePlus 9 Pro Les premiers acheteurs recevraient également le nouveau OnePlus x Victorinox Swiss Army Knife Never Settle 2.0 Edition dans certains magasins d’expérience OnePlus de ces villes – Hyderabad (OnePlus Nizam Palace, Himayat Nagar), New Delhi (Connaught Place), Bangalore (Brigade Road), Chennai (Pondy Bazar) et Pune (Jangali Maharaj Rd)

Le Red Cable Club a été annoncé pour la première fois en décembre 2019 pour rassembler la communauté. Depuis sa création, cette plate-forme a été témoin d’une réponse très positive de la part de sa communauté indienne de cinq millions de personnes.

Pour en savoir plus sur les avantages de l’adhésion au Red Cable Club, les utilisateurs peuvent visiter https://www.oneplus.in/redcableclub

