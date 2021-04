5 avril 2021 06:59 & nbspUTC

| Actualisé:

5 avril 2021 à 06:59 & nbspUTC

Par & nbspClark

«La charge sur notre unité de zone des systèmes approche un montant excessif», a déclaré le directeur général Nischal Shetty.

Les principaux échanges de crypto indiens WazirX perturbations plus anciennes causées par des pannes du système pendant quatre heures dimanche.

Dans un tweet à 17 h 24, heure universelle, le directeur général de WazirX, Nischal Shetty, a rapporté que l’échange cryptographique avait «atteint certaines limites internes» fixées par l’un des fournisseurs d’infrastructure. La charge sur le système de Wazir aurait créé «un effet d’entraînement sur tous les services», obligeant un certain nombre des 1,8 million d’utilisateurs de la bourse à déclarer ne pas pouvoir visualiser les fonds dans leurs comptes tout au long de la panne.

«C’est parce que les composants du système ne semblent pas fonctionner», a déclaré Shetty. «Un de ces systèmes est celui qui montre la valeur du fonds. Il recommencera à s’afficher tant que toutes les unités de zone de services en conserveront une copie. «

Plus de quatre heures plus tard, le directeur général a signalé que les utilisateurs pourraient à nouveau voir des fonds dans leurs comptes et étaient prêts à annuler les commandes, mais il a été mentionné ci-dessus que le commercialisme était toujours désactivé.

Selon le cofondateur et chef de l’exploitation de WazirX, Siddharth Menon, la bourse connaissait des échanges élevés incomparables dans ses systèmes peu de temps avant la panne. Shetty a rapporté que la société avait enregistré un volume de commercialisation de 270 millions de dollars sur vingt-quatre heures plus tôt de nos jours, créant ainsi les échanges cryptographiques parmi les plus importants de la République de l’Inde. De plus, la valeur du jeton WRX natif de WazirX a augmenté de cent soixantième au cours du jugement dernier pour réussir à 4,15 $ au moment de la publication.

Des rapports sont à jour depuis plusieurs mois, affirmant que le gouvernement indien est sur le point d’introduire une interdiction faisable des crypto-monnaies non publiques. Shetty a rejoint des représentants de différents échanges en République de l’Inde pour rédiger une note de présentation des recommandations de légèreté pour les règles de cryptographie dans le pays. Le directeur général de WazirX a mentionné ci-dessus que l’approche était nécessaire compte tenu de la position négative des autorités gouvernementales à l’égard des crypto-monnaies.

Clark

Chef de la technologie.