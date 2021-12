Les utilisateurs entrent dans Pornhub principalement avec une console | La technologie

Pornhub révèle que PlayStation a généré le plus de trafic sur console en 2021, contre 2020 – ce sont les personnages et les jeux les plus recherchés.

Il reste deux semaines jusqu’à la fin de 2021, et de nombreuses entreprises passent l’année en revue avec des infographies et des statistiques amusantes qui montrent le comportement de leurs utilisateurs.

C’est une tradition, à l’image du Spotify Wrapped, qui permet de connaître ses chansons ou groupes préférés de l’année, ou la critique de Nintendo Switch.

Nous aimons tous nous vanter d’avoir consacré des centaines d’heures à Fortnite ou d’écouter des dizaines de nouveaux groupes indépendants. Cependant, la donnée que beaucoup préféreraient ne pas connaître est celle du trafic des Pornhub… mais malheureusement, le site de vidéos X adore partager toutes sortes de statistiques de fin d’année.

Dans leur rafle de 2021, Pornhub révèle que la plate-forme de jeux vidéo à partir de laquelle ils reçoivent le plus de trafic est Play Station, et avec une grande majorité. le 60,6% du trafic généré par les consoles cette année provient de PlayStation, et un Xbox 36.8.

Étonnamment, un 2,2% continué à visiter le Web à partir de Playstation Vita, et un 0,4% de Nintendo (Wii U ou 3DS). N’oubliez pas que la Nintendo Switch n’a pas de navigateur Web… bien qu’il en soit de même avec la PS5, tout est dit.

Et malgré le fait que de nombreux utilisateurs soient passés de la PS4 à la PS5 cette année, le trafic de Pornhub sur les consoles PlayStation a augmenté de 17,6 %, bien plus que l’augmentation de 6 % pour les consoles Xbox.

Quant aux recherches, Fortnite C’est encore une fois le jeu le plus recherché de loin, presque le double Minecraft ou Overwatch, qui a été la plus recherchée en 2019.

Parmi d’autres recherches de jeux, nous trouvons des choses comme Among Us, Roblox, League of Legends, Cyberpunk 2077 ou Splatoon.

Lara Croft et D.Va étaient les personnages les plus recherchés, dans une liste composée presque exclusivement de personnages féminins, à l’exception Super mario (qui était en bronze), Link et… Pikachu et Gardevoir ? Oh, et si vous vous demandiez, Le fandom de Bowsette perdure.

La publication vidéo porno de Pornhub révèle également que hentai et japonais étaient les mots les plus recherchés en 2021, et les États-Unis étaient de loin le pays d’où provenaient le plus de visites. L’Espagne est onzième, derrière plusieurs voisins européens comme la France ou l’Italie.

Vous pourrez voir toutes sortes de statistiques pour satisfaire votre curiosité dans votre bilan de l’année. Sur cette plateforme on a aussi découvert un prof de maths qui a plus de 200 cours téléchargés sur Pornhub… et il est pas mal du tout : il a 1,6 million de visites.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par Javier Escribano.