Les utilisateurs gratuits de Spotify se développent plus rapidement que les abonnés payants – Pourquoi ?

Les utilisateurs gratuits de Spotify se développent à un rythme plus rapide que les utilisateurs payants, selon les rapports des consommateurs.

Un rapport d’eMarkerter suggère que Spotify atteindra 41,5 millions d’utilisateurs gratuits cette année. Il s’agit d’une augmentation de 9,7 % par rapport à 2020, ce qui montre que les auditeurs qui prennent en charge la publicité représentent une part accrue de la plate-forme de Spotify. Si cette tendance se poursuit, Spotify devrait compter jusqu’à 52 millions d’auditeurs financés par la publicité d’ici 2025.

« L’augmentation de l’écoute de podcasts sur Spotify entraîne une augmentation du pourcentage d’auditeurs financés par la publicité par rapport au nombre total d’auditeurs de Spotify », conclut le rapport. « Alors que cette tendance se poursuit, il y aura à peu près le même nombre d’auditeurs financés par la publicité que d’abonnés Premium d’ici 2025. »

Globalement, les auditeurs utilisant la plate-forme Spotify devraient augmenter de 10,1% cette année. Spotify devrait dépasser 83,1 millions d’utilisateurs mensuels, ce qui en fait le service de streaming audio le plus populaire aux États-Unis. Pour la première fois, Spotify devrait atteindre 30% des internautes américains en 2022.

Spotify a fait des paris importants pour attirer un public d’écoute massif avec des podcasts exclusifs. En fait, les podcasts sont plus l’objectif de Spotify que d’offrir du streaming musical. C’est précisément parce que Spotify développe des outils de ciblage publicitaire pour les podcasts qui génèrent plus de revenus que les auditeurs de musique diffusant leurs chansons préférées.

Spotify a signalé une perte de 21% de ses revenus publicitaires au deuxième trimestre 2020, montrant sa dépendance aux oreilles qui écoutent les publicités – soit entre les pistes, soit pendant les podcasts. Mais cette dépendance à l’égard des auditeurs financés par la publicité n’aide pas les artistes à être payés. La musique en streaming représente 83 % des revenus de la musique enregistrée aux États-Unis, dont Spotify a versé 5 milliards de dollars aux détenteurs de droits musicaux en 2020.

Les estimations de l’industrie suggèrent que Spotify paie environ 4 000 $ pour un million de flux. C’est moins d’un demi-cent (0,005 $) par flux. Cela signifie que les artistes doivent gagner des millions de flux pour tirer quelque chose de substantiel de leur musique. Le niveau gratuit de Spotify permet aux utilisateurs d’écouter de la musique avec des publicités, mais cela réduit le montant moyen que chaque auditeur contribue à la cagnotte des artistes. Apple Music n’a pas de niveau gratuit et paie les artistes près de 0,01 $ par flux.

Spotify affirme que 184 500 artistes sur sa plate-forme ont généré plus de 1 000 $ de revenus. Mais il y a plus de six millions de profils d’artistes sur Spotify, ce qui signifie que 97% de ces comptes n’atteignent même pas 1 000 $ de revenus grâce à leur musique.