Les utilisateurs mettent plus de temps à mettre à jour vers iOS 15 qu’avec iOS 14

Deux jours après la sortie d’iOS 15 au public, un rapport suggère que l’adoption initiale est inférieure à celle d’iOS 14 au lancement. Selon la société d’analyse Mixpanel, en plus de 48 heures, 8,59 % des utilisateurs ont mis à jour vers iOS 15 tandis qu’au cours de la même période avec iOS 14, l’adoption dépassait déjà les 14,68 %.

Il est important de noter que Mixpanel mesure l’adoption d’iOS en fonction des visites sur les sites et les applications qui utilisent ses SDK d’analyse mobile. Apple, bien sûr, n’a pas encore révélé publiquement combien de personnes ont mis à jour leurs appareils.

En juin, Apple a annoncé que plus de 85% des utilisateurs utilisaient iOS 14, 5% de moins que ce que Mixpanel avait rapporté en avril lorsqu’il indiquait que plus de 90,45% des utilisateurs d’iOS avaient installé la dernière version du système d’exploitation.

L’une des choses qui pourraient expliquer cette baisse d’adoption est que les utilisateurs peuvent rester sur iOS 14, avec la version 14.8, et continuer à recevoir des correctifs de sécurité importants. Non seulement cela, si les utilisateurs n’ont pas encore mis à jour vers iOS 14.8, il apparaîtra plus important que la mise à jour iOS 15 dans l’onglet “Paramètres”.

De plus, lors du lancement d’iOS 14, les gens étaient vraiment intéressés par la possibilité de supprimer des applications de l’écran d’accueil sans les supprimer, en ajoutant des widgets et en personnalisant les icônes des applications.

Avec iOS 15, certains des grands changements ont été retardés, notamment SharePlay, qui permettra aux gens de regarder des émissions de télévision, d’écouter des chansons et plus encore lors d’un appel FaceTime.

