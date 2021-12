Les utilisateurs ne voient pas la mise à jour macOS Monterey 12.1 sur les Mac M1

Apple a officiellement publié hier macOS Monterey 12.1 pour tous les utilisateurs. Cependant, la mise à jour, qui comprend SharePlay, Apple Music Voice Plan, Hide My Email et d’autres améliorations, ne s’affiche pas pour tout le monde – c’est ce que certains utilisateurs de M1 Mac ont dit.

Alors que la dernière version de macOS 12.1 devrait être disponible pour tout le monde, il semble que certains utilisateurs ne puissent pas la télécharger et l’installer. Plus précisément, il semble que le problème affecte les utilisateurs de Mac équipés des puces M1, M1 Pro et M1 Max.

La journaliste Microsoft et avocate principale des développeurs cloud, Christina Warren, a rapporté sur Twitter que la mise à jour macOS 12.1 n’apparaissait tout simplement pas dans l’application Préférences Système. D’autres utilisateurs de Mac sur Reddit semblent également rencontrer le même problème.

Quelqu’un d’autre a-t-il des problèmes pour installer macOS 12.1 sur un M1 Max ? On me demande les derniers outils Xcode mais rien pour macOS lui-même et je ne peux pas le forcer. Certaines personnes sur Reddit ont recours au mode de récupération mais je ne veux pas le faire.

Malheureusement, il ne semble pas y avoir de solution de contournement facile pour ce problème jusqu’à présent. Bradley Chambers de . a essayé de télécharger le programme d’installation complet de macOS Monterey depuis l’App Store, mais le téléchargement reste bloqué à 52%. Warren a mentionné sur Twitter qu’elle avait le même problème.

Oui, il ne se charge même pas – et le téléchargement du programme d’installation m’a bloqué à 52 minutes. Soupir. – Christina Warren (@film_girl) 14 décembre 2021

Pour l’instant, la seule solution pour mettre à jour les Mac concernés est d’entrer en mode de récupération et de réinstaller macOS, car l’outil téléchargera la dernière version du système d’exploitation. Apple n’a pas encore reconnu le problème.

