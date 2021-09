Les utilisateurs peuvent désormais transférer les chats WhatsApp d’iPhone vers Android

WhatsApp a récemment annoncé que les utilisateurs pourraient enfin transférer leur historique de discussion entre les appareils iOS et Android, à commencer par les smartphones Samsung Galaxy. Alors que cette fonctionnalité était déjà disponible dans WhatsApp Beta pour certains utilisateurs, l’option de transfert est désormais accessible à tous, mais elle ne nécessite rien de moins qu’un câble.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus populaires au monde et la plus utilisée dans des pays comme le Brésil et l’Inde. Malheureusement, l’application – qui appartient à Facebook – n’a jamais offert un moyen de transférer des chats d’un appareil à un autre s’ils sont basés sur différents systèmes d’exploitation.

Cela rend certainement difficile pour certaines personnes de migrer d’une plate-forme à une autre, car elles ne peuvent pas facilement transférer leurs conversations. WhatsApp essaie maintenant de résoudre ce problème, mais les choses ne sont pas aussi faciles qu’on pourrait le penser.

La première chose à garder à l’esprit est que le processus ne fonctionne que d’iPhone à Android, et non l’inverse. À l’heure actuelle, seuls les smartphones Galaxy sont compatibles avec la nouvelle option, donc même si vous avez un téléphone Android, vous ne pourrez pas transférer vos conversations vers des téléphones autres que Samsung.

Un autre détail concernant cette méthode de transfert est qu’elle nécessite un câble Lightning vers USB-C. Il n’y a aucun moyen de transférer votre sauvegarde WhatsApp entre iOS et Android sans fil.

Comment transférer les discussions WhatsApp d’un iPhone vers un téléphone Galaxy

Selon WhatsApp, vous avez besoin de quelques éléments pour pouvoir transférer avec succès la sauvegarde de votre iPhone vers Android. Ceux-ci sont:

Application Samsung SmartSwitch version 3.7.22.1 ou supérieure installée sur votre nouvel appareilWhatsApp iOS version 2.21.160.17 ou supérieure sur votre ancien appareilWhatsApp Android version 2.21.16.20 ou supérieure sur votre nouvel appareilCâble USB-C vers Lightning (ou adaptateurs équivalents)Utilisez le même téléphone numéro sur le nouvel appareil comme l’ancien appareil. Votre nouvel appareil Android doit être neuf ou réinitialisé aux paramètres d’usine.

Tout d’abord, vous devez connecter votre iPhone à votre téléphone Galaxy à l’aide du câble Lightning vers USB-C. Suivez ensuite les étapes indiquées sur le Samsung Smart Switch et, lorsque vous y êtes invité, scannez le code QR avec votre iPhone.

Appuyez sur “Démarrer” sur votre iPhone et attendez la fin du processus. Suivez les étapes sur votre téléphone Galaxy pour terminer la configuration, puis ouvrez WhatsApp. Connectez-vous avec le même numéro de téléphone utilisé sur votre iPhone et appuyez sur “Importer”.

Selon WhatsApp, le processus devrait bientôt être étendu à davantage de smartphones Android. La société travaille également sur sa propre solution de sauvegarde cloud chiffrée de bout en bout, qui devrait permettre à l’avenir de déplacer les conversations d’Android vers iPhone.

