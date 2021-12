WhatsApp : les utilisateurs pourraient perdre l’accès sans préavis

Récemment, ils ont révélé que des millions de utilisateurs Les utilisateurs de WhatsApp pourraient perdre leur compte sans préavis, ce qui compte sans aucun doute des millions d’utilisateurs du application.

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée la plus connue de la planète, a un objectif très clair, elle ne souhaite à personne d’utiliser une version alternative ou modifiée de sa plateforme et, pour y parvenir, elle promet d’agir strict.

C’est pour cette raison que des millions d’utilisateurs pourraient perdre leur compte sans préavis et même définitivement.

Et comme la société l’a signalé récemment, cela peut arriver à tout moment sans avertissement.

Et c’est que, malheureusement, de plus en plus de personnes choisissent les versions clonées qui vous permettent de personnaliser visuellement et d’ajouter des outils supplémentaires que le WhatsApp d’origine ne permet pas, tels que l’envoi de plus de photos, le masquage de certaines actions et la possibilité de répondre automatiquement, quelque chose qui a été ajouté par Meta dans l’une des dernières mises à jour.

La célèbre plateforme de messagerie, qui compte plus de deux millions d’utilisateurs dans le monde, a entre les sourcils les versions les plus utilisées par le public comme GB WhatsApp, WhatsApp Plus et WhatsApp Delta, des imitateurs créés par des tiers.

Ceux qui osent les choisir courent le risque d’être exclus du service d’origine en vertu de nouvelles règles.

En principe, la société enverra un message aux « sanctionnés » dans lequel elle indiquera qu’ils sont temporairement bannis, ce qui peut poser problème aux utilisateurs, qui peuvent avoir besoin du service pour contacter leurs amis et leur famille.

Si vous avez reçu un message dans l’application indiquant que votre compte est « temporairement banni », cela signifie que vous utilisez probablement une version non prise en charge de WhatsApp au lieu de l’application WhatsApp officielle « , ont-ils précisé.

Il convient de mentionner qu’ils ont remarqué que les clones réduisent la sécurité des discussions car ils sont liés à des applications tierces, malgré d’autres caractéristiques plus souhaitables.

Ainsi, l’un des attraits pour les utilisateurs de WhatsApp est qu’il offre des niveaux de sécurité plus élevés que les messages texte et certaines autres applications de messagerie et, malheureusement, ils ne peuvent garantir que les applications de clonage offrent le même niveau de sécurité.

Les applications non prises en charge, telles que WhatsApp Plus, GB WhatsApp ou les applications qui prétendent déplacer leurs discussions WhatsApp entre les téléphones, sont des versions modifiées de WhatsApp.

Il est important de noter que les utilisateurs qui utilisent continuellement des applications clonées peuvent se retrouver avec une interdiction permanente, mais la plupart des gens en auront une temporaire.

Les conversations, dans le cas d’une interdiction permanente, pourraient être éliminées à jamais.

Ces applications non officielles sont développées par des tiers et violent nos Conditions d’utilisation. WhatsApp n’est pas compatible avec ces applications tierces car nous ne pouvons pas valider leurs pratiques de sécurité », a-t-il ajouté dans un communiqué.