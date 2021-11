Les utilisateurs quadriplégiques d’Apple évaluent iOS 15 et watchOS 8

L’an dernier, Colin Hughes, utilisateur quadriplégique d’Apple et militant pour le handicap, a partagé ses expériences d’utilisation du kit Apple en tant que personne utilisant un fauteuil roulant et n’ayant qu’un usage très limité de ses mains. Il examine maintenant les améliorations d’accessibilité apportées par Apple dans iOS 15 et watchOS 8.

Il souligne les progrès réalisés par Apple, ainsi que les faiblesses de sa prise en charge de l’accessibilité, dont quelques défauts très surprenants…

Hughes utilise un iPhone 13 Pro, une Apple Watch Series 7 et des AirPods 3. Il m’a dit que la plus grande victoire pour lui était la réponse automatique aux appels téléphoniques sur l’Apple Watch.

J’ai activé la fonctionnalité pour la première fois et j’ai reçu un appel téléphonique sur mon poignet qui était clair pour moi et pour l’appelant, et – comme mon handicap signifie que je ne peux pas toucher l’écran de la montre – je n’ai rien eu à faire pour gérer efficacement l’appel.

Cependant, il a également noté un échec très surprenant : vous ne pouvez pas utiliser Siri pour activer la fonction de réponse automatique !

S’il vous plaît, les utilisateurs peuvent-ils activer et désactiver la réponse automatique par les commandes vocales Siri, « hé Siri, activer/désactiver la réponse automatique », et en configurant les raccourcis Siri. Par exemple, activez la réponse automatique lorsque je quitte la maison, à une certaine heure, lorsque je me lève le matin, etc.

De plus, il y a ce qui semble être un bug : la réponse automatique sur la montre reste active lorsque la montre est sur son chargeur plutôt que sur votre poignet.

Il est un peu déconcertant d’avoir des appels à réponse automatique lorsque la montre est hors de mon poignet et dans une chambre. Cela a des implications sur la vie privée des personnes qui oublient de désactiver la réponse automatique lorsqu’elles sont hors poignet et en charge.

Une autre grande victoire a été l’annonce des appels et des notifications.

Je ne peux pas exagérer à quel point cela a été énorme pour moi. Chaque jour, lorsque je suis en ville, je réponds à des appels, parfois des appels très importants, sans effort, les mains libres avec juste « Répondre ».

À moins d’avoir activé la réponse automatique (ce qui m’oblige malheureusement toujours à me souvenir de demander à mon aide-soignant de l’activer pour moi), je n’ai jamais pu répondre aux appels. Cela augmente vraiment l’indépendance des gens comme moi.

De même, ce fut une joie d’avoir des notifications d’applications tierces telles que Facebook Messenger et WhatsApp, me lire tout en portant des Airpods pour la première fois avec Annoncer les notifications dans iOS 15. En tant que personne qui ne peut pas ramasser et ouvrir mon iPhone pour lire les messages et les notifications, cette nouvelle fonctionnalité me fait me sentir vraiment connecté comme jamais auparavant.

J’ai traité des e-mails Outlook importants, des messages WhatsApp et bien plus encore, en gardant les mains libres, en répondant et en agissant rapidement sur des choses importantes, avec uniquement ce que j’entends dans mes oreilles à travers les AirPod, et c’est vraiment libérateur et productif.