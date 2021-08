Les utilisateurs quotidiens d’Axie Infinity passent à 1 million

Axie Infinity, un jeu vidéo émergent basé sur Ethereum, a dépassé le million d’utilisateurs actifs quotidiens, selon de nouveaux chiffres du développeur Sky Mavis. La récente montée d’Axie se poursuit alors que le jeu établit une nouvelle référence pour les utilisateurs, mais tout le monde n’a pas les NFT nécessaires pour jouer.

Qu’est-ce qu’Axie Infinity ?

Le jeu de combat de monstres basé sur Ethereum, Axie Infinity, a récemment pris de l’importance avec un volume de transactions NFT vertigineux. Dans le même temps, il a atteint de nouveaux sommets historiques pour son jeton de gouvernance AXS natif et compte désormais plus d’un million d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU).

Récemment, le développeur Sky Mavis a annoncé la nouvelle, fournissant des chiffres montrant plus de 1,02 million d’utilisateurs actifs d’Axie Infinity. Plus des deux tiers des utilisateurs sont sur Android, et presque tous les autres sont sur PC Windows. Des bases de joueurs beaucoup plus petites se trouvent sur macOS et iOS, et la dernière version n’est actuellement disponible que pour les testeurs.

Cependant, il y a une mise en garde notable dans ces chiffres d’utilisateurs : bien qu’Axie Infinity soit téléchargeable gratuitement, vous ne pouvez pas simplement vous lancer et commencer à jouer. Le jeu nécessite une équipe de trois monstres Axie, qui sont vendus sous forme NFT.

Ces jetons agissent effectivement comme un titre de propriété sur un élément numérique, dans ce cas, une créature de jeu vidéo interactif. Ils ne sont pas bon marché – chaque NFT commence à environ 200-300 $ sur le marché, avec des Axies de plus grande valeur se négociant pour des milliers de dollars sur Ethereum.

Autres alternatives

Il existe des options de « bourse d’études » tierces, telles que la startup Yield Guild Games, dans laquelle les propriétaires d’Axie prêtent leurs NFT excédentaires aux joueurs via un modèle de partage des bénéfices. Certains joueurs, en particulier dans les pays en développement, peuvent gagner leur vie en jouant et en vendant les jetons SLP obtenus au combat..

Sky Mavis n’a pas partagé de chiffres mis à jour sur le nombre d’utilisateurs possédant Axies par rapport au nombre d’utilisateurs téléchargeant et ouvrant l’application. Cependant, au lundi 2 août, le développeur a signalé avoir plus de 910 000 utilisateurs actifs par jour avec un peu plus de 836 000 portefeuilles exécutant Axie NFT.

Mais, il existe encore une solide marge de personnes téléchargeant et ouvrant le jeu, bien qu’elles ne soient pas encore équipées pour y jouer. Malgré cela, Axie Infinity a connu une énorme augmentation du nombre de joueurs ou d’utilisateurs au cours des deux derniers mois.

Expansion rapide

Plus tôt cette année, Axie a mis en place une chaîne latérale Ronin pour minimiser les frais et la congestion d’Ethereum, et a commencé à migrer les actifs NFT des utilisateurs vers Ronin fin avril, juste avant le début du boom actuel.

Puis, le 8 juin, Sky Mavis a signalé avoir un peu plus de 108 000 utilisateurs actifs quotidiens, et ce nombre a triplé pour atteindre plus de 350 000 utilisateurs au 5 juillet. Ce nombre a presque triplé au cours du dernier mois pour dépasser la barre du million aujourd’hui.

Cependant, l’expansion rapide ne s’est pas faite sans maux de tête. Axie Infinity a lutté sous le poids de la demande croissante des utilisateurs, et le jeu n’a pas toujours fonctionné correctement ces dernières semaines. En plus de cela, Sky Mavis a signalé des problèmes dus à des attaques par déni de service distribué (DDOS), ainsi que des problèmes d’hébergement de serveur.

Derniers commentaires sur Axie Infinity

Le nombre croissant d’Axie Infinity est stupéfiant, le marché officiel du jeu faisant état de plus d’un milliard de dollars de volume de transactions NFT au cours des 30 derniers jours. Pendant ce temps, le prix d’Ethereum a augmenté de 26% au cours des 30 derniers jours.

De même, la valeur du jeton AXS du jeu est passée d’un prix de seulement 0,59 $ US le 1er janvier à un niveau record de plus de 53 $ US fin juillet. Cela équivaut à une augmentation de plus de 8 700 %. Pour le moment, le prix oscille juste au-dessus de 41 $, selon CoinGecko.

