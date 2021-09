Les utilisateurs se plaignent de la durabilité de l’Apple Watch Solo Loop ; comment va le tien ?

Cela fait presque un an qu’Apple a présenté l’Apple Watch Series 6 et ses nouveaux bracelets Solo Loop. Ce nouveau groupe a reçu des réactions mitigées car il avait beaucoup de tailles différentes et choisir la bonne taille peut être déroutant.

Maintenant, alors que nous approchons de l’annonce de l’Apple Watch Series 7 et que les gens utilisent le groupe Solo Loop depuis un an, certains utilisateurs signalent que leurs groupes se déchirent.

Un article sur Reddit a attiré mon attention. Dans la communauté Apple Watch, un utilisateur a posé des questions sur l’élasticité/la forme après un certain temps de port d’un groupe Solo Loop. Au début, je pensais que j’allais lire quelque chose comme “le mien est un peu lâche” ou “le mien a l’air parfait depuis le premier jour”, mais en fait, j’ai vu de nombreux rapports de bandes Apple Watch Solo Loop avec des micro-déchirures ou déchirer.

L’un des utilisateurs a déclaré :

L’élasticité de la mienne est toujours excellente, mais cela vient de se produire. Je pense que je vais revenir au bracelet sport d’origine car celui qui est venu avec ma montre S0 est toujours aussi solide au poignet de ma femme.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessous, la sangle est en train de se déchirer. D’autres utilisateurs ont également commencé à se plaindre. “Le mien a développé une petite coupure”, a rapporté un utilisateur, tout en notant qu’ils ont pu obtenir un remplacement avec AppleCare.

À travers le fil, vous pouvez lire des histoires similaires dont les gens avaient besoin pour remplacer leurs sangles Solo Loop. Un autre utilisateur de Reddit a écrit :

J’ai adoré la boucle solo car c’était vraiment le groupe le plus confortable et c’était mon quotidien. Malheureusement, une micro déchirure s’est développée et elle s’est finalement déchirée après environ 10 mois.

Un autre rapport provient d’un YouTuber brésilien March Will. Son Solo Loop s’est littéralement scindé en deux. Selon lui, il porte ce bracelet depuis près d’un an, ne l’a jamais porté sous la douche et, occasionnellement, en dormant. Will a dit qu’il l’enlevait quand il s’est déchiré.

Avec tous ces cas faisant surface en ligne, nous aimerions savoir si vous avez une Apple Watch Solo Loop et à quoi ressemble-t-elle jusqu’à présent ? Votez dans le sondage et partagez vos impressions dans la section commentaires ci-dessous.

