Les utilisateurs se plaignent de la nouvelle fonction de défilement de Siri Remote

Lorsque Apple a annoncé la nouvelle Apple TV 4K, les utilisateurs étaient impatients d’acheter la télécommande Siri redessinée. En fait, plus de 30% de nos lecteurs n’étaient intéressés que par la télécommande. Avec un nouveau matériel déjà disponible, les utilisateurs ont des problèmes avec la fonction de défilement sur la télécommande Siri de deuxième génération.

Les utilisateurs des médias sociaux se plaignent du fait que la nouvelle fonction de défilement de la télécommande est un «peu contre-intuitive», comme l’a dit un utilisateur de Reddit. Sur Twitter, un autre utilisateur a vécu la même chose: «Quelqu’un d’autre a-t-il un comportement de défilement étrange avec la nouvelle Apple TV 4K et Siri Remote? Lorsque j’essaye de faire défiler la nouvelle molette cliquable, elle continue de défiler d’avant en arrière. “

Bien que le défilement du contenu Apple TV + ne semble pas poser de problème, certains services de streaming, comme Disney +, ne prennent pas en charge la molette cliquable de la télécommande Siri Remote de deuxième génération.

Selon un utilisateur de Reddit, il est simple de «corriger» ceci:

«Il pense que vous glissez d’un côté à l’autre. Si vous souhaitez utiliser la molette de défilement, pendant que le spectacle est en pause, maintenez votre doigt sur la partie du cercle extérieur jusqu’à ce qu’une petite icône circulaire apparaisse. Ensuite, il devrait fonctionner correctement dans le mouvement circulaire. “

Dans une page d’assistance, Apple donne également aux utilisateurs des conseils sur l’utilisation de la télécommande Siri de deuxième génération:

Lecture ou pause: appuyez au centre du pavé tactile ou appuyez sur le bouton Lecture / Pause

Rembobinage ou avance rapide de 10 secondes: appuyez à gauche ou à droite sur l’anneau du clickpad

Reculer ou avancer en continu: appuyez et maintenez l’anneau du pavé tactile. Appuyez plusieurs fois sur la gauche ou la droite pour basculer entre les options de retour ou d’avance rapide (2x, 3x, 4x). Appuyez au centre du clickpad ou appuyez sur le bouton Lecture / Pause pour reprendre la lecture.

Rembobinez ou avancez rapidement à l’aide des miniatures vidéo sur la chronologie de lecture pour trouver une scène: Appuyez sur le bouton Lecture / Pause ou appuyez au centre du pavé tactile pour mettre la vidéo en pause. Une vignette d’aperçu apparaît au-dessus de la chronologie de lecture en bas de l’écran. Balayez vers la gauche ou la droite pour revenir en arrière ou en avant dans le temps. Pour un contrôle plus précis, placez votre doigt sur le bord extérieur de l’anneau du clickpad jusqu’à ce qu’une icône en forme d’anneau apparaisse à l’écran et entourez votre doigt dans le sens antihoraire ou horaire autour de l’anneau du clickpad.

Est-ce que tout cela vous a aidé? Avez-vous du mal à vous habituer à la télécommande Siri de deuxième génération? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

Lire la suite:

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: