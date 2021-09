Les utilisateurs signalent que leur Google Pixel 3 est en train d’être briqué sans préavis

09/06/2021 à 12:44 CEST

Chaque fois de plus en plus de propriétaires de Pixel 3 sont confrontés à un problème qui peut rendre leur téléphone inutilisable. Selon Engadget, un nombre croissant d’utilisateurs de Pixel 3 et 3 XL sur les forums d’assistance de l’entreprise expliquent que leurs téléphones se “verrouillent” sans avertissement. Les appareils entrent dans un Qualcomm “mode de téléchargement d’urgence” (EDL) qu’il ne vous permettra même pas de récupérer en installant un nouveau firmware via des méthodes régulières ; ne peut pas accéder au bootloader pour tester.

On ne sait pas avec certitude ce qui cause le problème, à quel point c’est courant ou s’il existe une solution pratique autre que le remplacement d’un téléphone particulier. Il y a des spéculations sur la possibilité d’un problème matériel tel que le bootlooping de LG, bien qu’il n’y ait pas suffisamment de preuves pour indiquer définitivement une défaillance physique.

De toute façon, les rapports de briques ne sont pas une bonne nouvelle pour les propriétaires de Pixel 3. Beaucoup de ces téléphones n’ont aucune garantie ou sont sur le point de la perdre. Les utilisateurs peuvent avoir à payer des réparations ou à acheter un nouvel appareil sans que ce soit leur faute. Cependant, Google a étendu certaines garanties Pixel 4 pour couvrir les problèmes connus avec ces téléphones, il est donc possible que la société fasse de même ici et fournisse des correctifs gratuits.