Les utilisateurs sont ravis du lancement d’Alonzo Testnet de Cardano (ADA)

Input-Output Hong Kong (IOHK), la société derrière Cardano Network, a annoncé le lancement de la phase de test de la mise à jour Alonzo de Cardano.

«Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer que nous avons lancé avec succès le premier réseau de test dans notre déploiement #Alonzo», a annoncé IOHK via sa page Twitter.

La mise à jour Alonzo est l’une des mises à jour facturées pour apporter des fonctionnalités de contrat intelligent à la blockchain. Il est également prévu d’assurer pour la première fois le déploiement de plusieurs applications de finance décentralisée (DeFi).

Le lancement se déroulera en trois phases

Selon l’annonce, le déploiement complet d’Alonzo couvrira trois phases, toutes les phases devant être achevées en 90 jours. Dans chacune des phases, Cardano espère ajouter plus de fonctionnalités, de fonctionnalités et plus d’utilisateurs.

Avec la date d’achèvement prévue, le contrat intelligent Cardano (ADA / USD) devrait entrer en service fin août, à moins qu’un problème ne survienne.

La dernière phase du développement du réseau sera l’ère «Goguen», qui apportera des contrats intelligents à la plate-forme Cardano. Cependant, après l’ère Goguen, les développeurs disent que la plate-forme doit encore traverser deux autres ères, appelées l’ère «Basho» et «Voltaire».

La mise à jour permettra à Cardano de rivaliser favorablement

Cardano pense que les contrats intelligents sont les ingrédients clés de l’évolution de la plate-forme. La nouvelle mise à jour, une fois publiée, permettra à la plate-forme de concurrencer favorablement les autres écosystèmes DeFi. Il proposera de nouvelles capacités avec Ethereum (ETH/USD), qui reste leader dans l’espace DeFi.

Le jeton blockchain natif de Cardano, ADA, est actuellement le cinquième plus grand actif cryptographique au monde, avec une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars. La crypto-monnaie a connu une croissance soutenue cette année, malgré le krach actuel du marché. ADA a commencé l’année à 0,18 $ par jeton, mais au moment d’écrire ces lignes, il se négocie à 1,56 $.

