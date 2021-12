Les vacances arrivent tôt pour Ed et Elton avec le numéro 1 britannique pour « Joyeux Noël »

Ed Sheeran et Elton Johnla collaboration festive de « Joyeux Noël » a fait ses débuts sur le nouveau classement officiel des célibataires du Royaume-Uni aujourd’hui (10 décembre) au n ° 1.

L’Official Charts Company rapporte que la piste a des ventes de graphiques de 76 700 ventes au cours de la première semaine. Parmi ceux-ci, 22 100 sont des ventes « pures » à partir de copies physiques et de téléchargements numériques, et le total comprend également 7,6 millions de flux. Ses ventes en tant que single CD sont également le total le plus élevé d’une semaine de 2021 à ce jour, à 8 100.

« Merry Christmas » est le troisième numéro 1 britannique de Sheeran de l’année, et son 12e au total. C’est le deuxième d’Elton cette année, après « Coeur froid (PNAU Remix) » avec Dua Lipa, qui a passé une semaine au sommet en octobre. C’est son neuvième au total, sur une période de plus de 45 ans, depuis que « Don’t Go Breaking My Heart » avec Kiki Dee a passé six semaines au sommet en juillet et août 1976.

Sheeran est maintenant sixième parmi les artistes avec le plus de n ° 1 dans l’histoire des charts britanniques, au niveau de dessin avec Prend ça. Les seuls actes avec plus sont Madone avec 13, Cliff Richard (14), Westlife (14), Les Beatles (17), et Elvis Presley (21).

Avec deux autres classements à venir avant le dévoilement du No.1 de Noël, le nouveau compte à rebours est sans surprise plein de plats de vacances familiers. « Last Christmas » de Wham! grimpe 4-3, changeant de place avec « All I Want For Christmas Is You » de Mariah Carey. « Joyeux Noël à tous » de Shakin’ Stevens est disponible 17-6, les Pogues avec « Fairytale Of New York » de Kirsty MacColl 16-7, « It’s Beginning To Look A Lot Like Christmas » de Michael Bublé 20-9 et « Rockin » de Brenda Lee « Autour de l’arbre de Noël » 22-10.

Au total, 22 titres festifs figurent dans le nouveau Top 40 ; d’autres grimpeurs comprennent Paul Mccartney‘s « Wonderful Christmastime », en hausse de 54-29 et « Joyeux Noël (la guerre est finie) » par John Lennon & Yoko Ono avec le Plastic Ono Band et le Harlem Community Choir, qui revient également dans le Top 40 avec une montée 53-35.