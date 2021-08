Les vacances de Red Bull se termineront-elles par une pause chanceuse au Spa ?

La Formule 1 revient de ses vacances d’été avec le Grand Prix de Belgique – et personne n’avait plus besoin de la pause que Red Bull.

Comme une équipe de football qui vient de prendre du retard et qui est sous pression, Red Bull et Max Verstappen attendaient désespérément ce coup de sifflet à la mi-temps.

Compte tenu de la sérénité de leurs progrès vers la construction de grandes avances dans les championnats des pilotes et des constructeurs, il était alarmant de voir à quel point les choses se sont déroulées rapidement lors des deux dernières courses en Grande-Bretagne et en Hongrie.

De la roue libre à trois victoires consécutives en France et en Autriche (deux fois), il y a eu d’autres rappels – peu de temps après une précédente en Azerbaïdjan – pour Verstappen que les héros peuvent très rapidement revenir à zéro en Formule 1.

Non pas que Red Bull ou le Néerlandais aient fait quelque chose de mal dans la façon dont leur fortune a piqué du nez de manière aussi spectaculaire. Ils ont été victimes de contacts de voitures Mercedes à Silverstone et à Budapest qui ont laissé l’équipe de Christian Horner en comptabiliser le coût à la fois en termes de nombre de points perdus et d’une lourde facture de réparation se chiffrant en millions d’euros.

Les vacances sont donc arrivées au bon moment pour Red Bull. C’était l’occasion de se remettre à zéro et d’envisager comment ils peuvent renverser la vapeur en leur faveur, les deux titres restant encore beaucoup à gagner – d’autant plus qu’ils semblent plus désireux d’améliorer davantage la RB16B que Mercedes avec la W12.

Cela dit, les champions en titre semblaient avoir une voiture plus rapide qu’auparavant en Grande-Bretagne et en Hongrie. Ils ont cependant un désavantage important à Spa-Francorchamps, Valtteri Bottas encourant une pénalité de cinq places sur la grille pour la mêlée qu’il a déclenchée la dernière fois.

La météo est, bien sûr, souvent un facteur à Spa, qui semble avoir son propre micro-climat dans les collines ardennaises, et les prévisions de ce week-end s’annoncent nettement instables.

Prévisions météo week-end | Circuit de Spa Francorchamps | pic.twitter.com/qMco6HobEq – Red Bull Racing Honda (@redbullracing) 24 août 2021

Si les qualifications se déroulent sur le sec, une première ligne composée de Verstappen et Lewis Hamilton semble très probable et nous retiendrons tous notre souffle pour le court passage vers le droitier serré de La Source, compte tenu de ce qui s’est passé lors des deux dernières courses.

En effet, nous devrions être prêts pour une action passionnante de roue à roue à travers Eau Rouge et Raidillon jusqu’à la ligne droite de Kemmel sur l’un des circuits emblématiques de la F1, tout en gardant tout croisé pour que nous ne voyions aucune répétition de quelques horribles accidents qui ont survenus à Spa dans d’autres séries ces dernières années.

Hamilton, qui mène le classement des pilotes de huit points, a mené à la maison un doublé de Mercedes l’année dernière, mais sachant que Bottas peut au mieux commencer sixième, Red Bull a vraiment besoin de Sergio Perez pour en faire un défi à deux volets avec Verstappen sur le septuple champion.

Au moment d’écrire ces lignes, Perez attendait toujours de savoir s’il resterait pour une deuxième année dans l’équipe. Vous sentez qu’il le sera probablement, mais un week-end solide est bien nécessaire car le Mexicain a subi une baisse depuis sa victoire à Bakou.

Loin des deux premiers constructeurs, il y a une bataille encore plus serrée pour la troisième position au championnat des équipes entre McLaren et Ferrari qui sont à égalité de points.

Charles Leclerc et Carlos Sainz s’accordent bien pour Ferrari, tandis que le total de 163 McLaren est en grande partie dû à l’ultra-cohérent Lando Norris.

C’est un circuit où Daniel Ricciardo, qui devrait atteindre 200 courses en Formule 1, a gagné à l’époque de Red Bull – il a également terminé deuxième, troisième et quatrième, et un résultat similaire ce week-end serait le signe d’une compétitivité croissante après sa première demi-saison difficile avec McLaren.

Ailleurs, Esteban Ocon arrivera dans le paddock avec le plus grand sourire étant devenu le dernier vainqueur de F1 en capitalisant sur le chaos du virage 1 du Hungaroring déclenché par Bottas.

Le Français a été massivement aidé par son coéquipier alpin Fernando Alonso qui a repoussé Hamilton pendant plusieurs tours, mais, à moins que le temps ne joue à nouveau, vous imaginez que cette fois, le duo est plus susceptible de piloter Aston Martin et AlphaTauri au milieu de terrain.

Pourtant, dans cette campagne très divertissante, Aston Martin et en particulier Sebastian Vettel ont montré à deux reprises qu’ils étaient capables de tirer profit des opportunités à saisir.

Vettel faisait pression sur Ocon pour la victoire en Hongrie, mais a finalement perdu sa deuxième place de vice-champion de la saison en raison d’un manque de carburant dans sa voiture à la fin.

Ce n’est évidemment pas le résultat souhaité par l’ancien quadruple champion du monde, mais la performance n’en est pas moins une nouvelle justification pour qu’il rejoigne cette équipe ambitieuse.

Plus on descend sur la grille, plus il y a d’incertitudes sur les alignements de pilotes pour 2022 et c’est particulièrement le cas chez Alfa Romeo et Williams.

Il reste une chance réelle que ce soit la dernière demi-saison de la carrière de Kimi Raikkonen en F1 qui remonte à 20 ans, mais si le Finlandais volant estime qu’il a besoin d’une solide démonstration pour conserver sa place chez Alfa Romeo, Spa présente une chance idéale de produire. ce.

Raikkonen était le roi de Spa avec quatre victoires en cinq éditions entre 2004 et 2009 – aucun Grand Prix de Belgique n’a eu lieu en 2006 en raison de travaux de rénovation sur le circuit – et y compte donc autant de victoires que Hamilton.

Williams, bien sûr, dépend de la décision de Mercedes entre George Russell et Bottas avant de pouvoir finaliser leurs pilotes 2022, le Britannique et Nicholas Latifi ayant tous deux marqué leurs premiers points pour l’équipe en Hongrie.

Pas étonnant que le duo et leurs petites amies aient été photographiés en train de siroter des cocktails (ou des cocktails sans alcool) lors de leurs récentes vacances à Mykonos.

Moins de chance à cet égard pour Haas – les points se terminent, c’est-à-dire pas les copines ou les cocktails. La Hongrie offrait une opportunité aussi bonne qu’elle aurait pu l’espérer mais, malgré une tentative courageuse dans laquelle il s’est imposé avec Verstappen, Mick Schumacher a terminé 12e.

Nikita Mazepin s’est retrouvé victime innocente d’une collision dans la voie des stands avec Raikkonen, qui n’était pas en faute non plus, et le pilote d’origine russe entame la seconde partie de saison en sachant que, bien qu’il soit dernier du championnat, le soutien financier il apporte signifie que sa place à Haas est complètement sécurisée.