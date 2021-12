Les vacances de rêve de Chiquis avec ses frères dans le Colorado

.

Pour Chiquis Rivera, ses frères sont les plus importants, comme elle l’a révélé à plusieurs reprises. Et ce Noël, il a voulu le fêter ensemble, par des vacances à la neige bien méritées. La fille aînée de Jenni Rivera est partie avec trois de ses frères et sœurs : Jacqie, Jenicka et Jhonny au Colorado, pour passer du temps en famille.

Pendant leurs vacances, auxquelles se sont également joints le mari et les enfants de Jacqie, les frères et sœurs ont partagé des images hilarantes sur leurs histoires Instagram, où on les voit jouer aux cartes, cuisiner, partager des cadeaux de Noël et se souvenir de leur défunte mère.

Dans l’une des vidéos, on voit les frères et sœurs s’amuser ensemble tout en regardant des émissions où leur mère apparaît. Entre rires et émotion, ils se sont remémorés les moments qu’ils ont vécus avec le chanteur, décédé en décembre 2012 des suites d’un accident d’avion au Mexique.

El único de los hermanos que no pudo asistir a las vacaciones familiares fue Michael, a quien Chiquis se encargó de enviar saludos y expresarle una vez más lo orgullosa que está de él por ser un excelente padre, y de verlo feliz junto a su hija durante Noël.

Dans des déclarations antérieures faites à l’occasion de l’anniversaire de son frère Michael, Chiquis a exprimé à quel point elle était fière de lui. « Je t’aime, pour ton grand cœur. Je t’aime, pour le père que tu es. Je t’aime, pour ton intelligence. En gros ce que je dis c’est que je t’aime pour tout ce que tu es, et je remercie Dieu pour ton existence aujourd’hui. Tu es trop sexy pour ce monde. Joyeux anniversaire mon petit frère. Je t’ai pour la vie », a-t-il écrit.

Et tout comme la relation entre les cinq enfants de Jenni Rivera reste plus forte que jamais, la relation entre eux et le reste de leur famille s’est détériorée depuis le décès de Jenni Rivera.

Dans des déclarations antérieures, Chiquis a révélé qu’il avait pris ses distances avec sa grand-mère maternelle Doña Rosa, pour avoir fait des commentaires négatifs sur ses deux jeunes frères : Jenicka et Jhonny.

En revanche, les cinq frères coupent les relations avec leurs oncles Rosie et Juan. Rosie Rivera, sœur cadette du défunt chanteur, s’est vu confier la gestion de l’héritage qu’elle a laissé au moment de son décès. Bien que Juan Rivera n’ait pas été nommé exécuteur testamentaire, il s’est également impliqué dans l’administration de la fortune pour aider Rosie.

Les problèmes se sont déclenchés lorsque les enfants de la chanteuse ont demandé à leurs oncles Rosie et Juan un compte rendu afin de clarifier comment ils avaient géré leur héritage. Selon Chiquis, ses oncles n’ont pas pris la demande de la meilleure des manières.

«Nous avons eu des doutes pendant longtemps, mais je ne voulais pas entrer dans ce sujet parce que je savais que cela poserait des problèmes. En janvier 2021, j’ai décidé d’écouter mon frère et d’engager un avocat pour savoir comment étaient les finances des entreprises et le fonds laissé par ma mère. Johnny est celui qui a traité avec l’avocat, et ce qu’il a demandé (à ma tante) n’était pas un audit, mais une comptabilité. En tant que bénéficiaire, il a le droit de le demander et ma tante Rosie avait l’obligation de nous donner cette information annuellement, mais elle ne l’a jamais fait (…) et quand nous l’avons demandé, un grand émoi s’est créé et nous n’avons pas compris pourquoi », a déclaré Chiquis, 36 ans. , lors d’un chapitre de son podcast Chiquis and Chill.

Plus Chiquis et la Rivera

Chargement de plus d’histoires