Les vacances d’été en F1 ont été une “vraie bénédiction” pour Daniel Ricciardo

Daniel Ricciardo a décrit l’arrêt estival de la Formule 1 comme une “bénédiction” pour lui, alors qu’il revenait en forme à Monza.

Les difficultés du pilote McLaren tout au long de la première moitié de la saison étaient évidentes, loin derrière Lando Norris dans une voiture qui, selon lui, ne correspondait pas à ses forces.

Mais depuis lors, l’Australien a retrouvé le rythme par rapport à son coéquipier et a remporté une victoire choc la dernière fois au Grand Prix d’Italie – et il pense que l’écart en course lui a fait du bien pour reprendre confiance en lui. la roue.

“C’était une vraie bénédiction d’avoir la pause forcée”, a déclaré Ricciardo à BBC Sport. « La première moitié de l’année, parce que j’avais du mal à me mettre à niveau, je n’avais pas d’autre choix que de plonger plus profondément, d’essayer d’apprendre et de comprendre.

«Je n’ai jamais vraiment eu l’occasion de m’en retirer, de reprendre mon souffle et même de m’éteindre mentalement. Une partie de la lutte était que j’y mettais tant de choses et que je n’obtenais pas vraiment beaucoup de récompense, donc c’était un peu la frustration de la première moitié de l’année.

« Donc, en m’éloignant, en sortant de l’Europe et en profitant de ces deux semaines pour oublier la F1, cela m’a fait entrer en Belgique (et) même (aux) essais du vendredi, j’ai ressenti plus de calme et de confiance au volant de la voiture. C’était juste mieux. Je suis arrivé avec une énergie renouvelée et un peu de moi était de retour.

Le directeur de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, est d’accord avec l’évaluation de Ricciardo sur le temps passé loin de l’action, son pilote admettant que cette saison a été une montagne russe émotionnelle pour lui jusqu’à présent.

Mais maintenant, Ricciardo est huit fois vainqueur de la course en Formule 1, le patron de McLaren est heureux que son travail acharné ait porté ses fruits.

“Nous ne savons tous pas ce qu’il a fait pendant ces deux semaines [during the summer break]”, a déclaré Seidl sur le site officiel de la Formule 1. « Je ne veux pas vraiment savoir non plus !… C’est juste bien de faire une pause, de prendre de la distance aussi après une période très intense pour lui où il mettait beaucoup d’énergie et les résultats ne sont pas venus.

“Peut-être qu’il avait exactement besoin de cette pause pour prendre du recul, réfléchir, réfléchir, puis revenir et appliquer tout ce que nous avions travaillé au cours de la première moitié de la saison.”