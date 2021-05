Les vacances d’été reviennent! PM dévoile la liste verte des voyages au soleil – vols de MI-MAI | Politique | Nouvelles

Boris Johnson dit que la liste rouge des voyages fait l’objet d’un “ examen constant ”

Cela signifie que les familles fatiguées de Covid pourront se rendre à des destinations telles que le Portugal, Malte, Gibraltar, les Maldives et certaines îles des Caraïbes dès la mi-mai. Le Premier ministre annoncera officiellement une «liste verte» des pays où les voyages non essentiels seront autorisés la semaine prochaine. “C’est un petit pas sur la voie de la normalité”, a déclaré une source de Downing Street.

C’est la dernière d’une série de bonnes nouvelles alors que le Royaume-Uni revient à la vie avec M. Johnson annonçant une plus grande liberté pour les résidents des foyers de soins à partir de la semaine prochaine.

Et dans un nouvel élan, un économiste de premier plan a prédit que le Royaume-Uni est sur le point de connaître son plus grand boom économique depuis les conséquences de la Seconde Guerre mondiale.

Le patron de Barclays, Jes Staley, a déclaré que l’incroyable programme de vaccin contre le coronavirus et combiné avec 200 milliards de livres d’économies accumulées contribuerait à stimuler le rebond.

“Nous estimons que l’économie britannique connaîtra sa croissance à son rythme le plus rapide depuis 1948. C’est assez spectaculaire”, a-t-il déclaré.

La feuille de route de M. Johnson vers la liberté pourrait voir la reprise des voyages à l’étranger à partir du 17 mai.

Dans le cadre des nouveaux plans de voyage, les pays seront divisés en listes verte, orange et rouge qui détermineront les règles de quarantaine et de test à votre retour au Royaume-Uni.

La liste verte est la plus attrayante pour les vacanciers car elle ne nécessite ni auto-isolement ni mise en quarantaine. Il pourrait inclure jusqu’à 24 pays.

La France a déjà annoncé que les Britanniques vaccinés pouvaient voyager dans le pays à partir du début du mois de juin, tandis que la Grèce offrait également l’espoir d’un voyage non essentiel au cours de l’été.

Algarve dans le district de Faro, Faro (Image: getty)

La source a ajouté: «Plus tard, plus de pays seront ajoutés à la liste verte.

«Ce n’est que le début – même si nous espérons que les vacanciers auront une grande variété de choix.

“Nous reconnaissons à quel point les vacances sont importantes pour tant de gens et que les gens sont patients depuis longtemps. La sécurité du public est toujours primordiale et ces décisions seront prises avec soin pour nous assurer que nous sommes protégés de toute nouvelle variante.”

Mais certains pays comme l’Australie, où la Grande-Bretagne voudrait autoriser les voyages, hésitent à admettre des touristes britanniques.

Une autre bonne nouvelle pour les touristes est venue car il a été révélé que le coût des tests de coronavirus pour les vacanciers était tombé à aussi peu que 45 £ chacun dans le cadre des plans du gouvernement visant à faire baisser les prix.

Pendant ce temps, à travers l’Angleterre, les cas de coronavirus sont tombés à des niveaux records, chaque région du pays signalant des réductions du taux d’infection.

Les experts affirment que le Royaume-Uni dans son ensemble sort de la pandémie et entre dans une phase plus gérable.

Avec le recul de la pandémie au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé que tous les résidents des foyers de soins pourront participer à davantage de visites à domicile sans avoir à s’isoler à leur retour.

À partir du mardi 4 mai, les résidents pourront également quitter leur maison de retraite pour visiter le jardin d’un ami ou d’un membre de la famille, ou se promener dans des lieux tels que les parcs, les jardins publics et les plages.

Ils n’auront pas à s’isoler à leur retour.

Les résidents doivent être accompagnés d’un travailleur social ou d’un visiteur désigné et suivre les directives gouvernementales de se laver les mains régulièrement, de garder une distance sociale et de rester à l’extérieur, conformément à l’étape 2 de la feuille de route.

Les changements surviennent alors que les données montrent que les cas continuent de baisser, ce qui signifie qu’il est maintenant beaucoup plus sûr pour les résidents des foyers de soins, qui sont parmi les plus vulnérables à Covid-19, de quitter leur domicile.

Les Britanniques pourront peut-être rentrer à Malte en mai (Image: getty)

Garder les visites à l’extérieur garantira que tout risque est minimisé autant que possible.

Le premier ministre a déclaré: «Nous savons à quel point cette période a été difficile pour les résidents des foyers de soins, alors je suis heureux qu’ils puissent maintenant quitter leur domicile pour retrouver leurs proches à l’extérieur.

«Alors que les données continuent d’aller dans la bonne direction et que les restrictions s’atténuent, ma priorité est d’augmenter le nombre de visites des résidents dans les semaines à venir de manière sûre et contrôlée.»

La ministre des Soins, Helen Whately, a déclaré: «Je sais que les résidents et leurs familles ont trouvé les restrictions sur les déplacements hors des maisons de soins extrêmement difficiles. C’est un pas de plus vers un retour à la normale, tout en protégeant les maisons de soins contre le risque continu de Covid-19.

«Dans le cadre de cette mise à jour provisoire avant la prochaine étape de la feuille de route, les résidents des foyers de soins pourront également partir pour passer du temps à l’extérieur. Je sais que cela est attendu depuis longtemps pour ceux qui n’ont pas eu la chance de profiter de voyages. J’ai hâte d’encourager davantage de visites et de voyages à l’avenir alors que nous inversons la tendance à ce virus cruel. “

Pour participer à des activités de plein air, les résidents seront accompagnés d’un membre du personnel de la maison de soins ou de l’un de leurs visiteurs désignés et ils ne peuvent pas se réunir en groupe car les résidents des maisons de soins sont les plus exposés au COVID-19.

Boris Johnson s’apprête à annoncer les plans (Image: sky news)

Les visites en dehors de la maison de soins doivent avoir lieu uniquement à l’extérieur, à l’exception de l’utilisation des toilettes, sans visite des espaces intérieurs (publics ou privés) et en évitant l’utilisation des transports en commun lorsque cela est possible.

Une dérogation sera en place pour ceux qui souhaitent voter en personne aux prochaines élections locales à condition de respecter les restrictions nationales relatives aux coronavirus et les mesures en place dans les bureaux de vote. Bien que la majorité des résidents aient eu recours au vote par correspondance ou à une procuration, ceux qui préfèrent voter en personne peuvent le faire le 6 mai.

L’infirmière en chef des soins sociaux pour adultes, la professeure Deborah Sturdy, a déclaré: «La pandémie a été un défi si incroyable pour les personnes vivant dans des maisons de soins et notre personnel des services sociaux a fait un travail héroïque pour assurer la sécurité et le soutien de leurs résidents. Je sais que ce changement d’orientation sera très bien accueilli par beaucoup et donnera à tant de personnes la chance de quitter leur domicile en toute sécurité.

Les dispositions prises dans les zones où les niveaux d’infection sont élevés ou en augmentation rapide dans la communauté locale et / ou les variantes préoccupantes (VoC) nécessiteront des conseils locaux supplémentaires de la part des directeurs de la santé publique.

Les dernières statistiques montrent que 95 pour cent des résidents ont reçu leur première dose du vaccin et 71 pour cent ont reçu leur deuxième.

Les résidents qui ont été testés positifs ou qui présentent des symptômes du COVID-19 doivent s’auto-isoler et ne pourraient donc pas quitter le foyer de soins. En cas d’épidémie, tous les résidents doivent s’auto-isoler et les visites suspendues pour empêcher la propagation du virus.

Une analyse de la PC Agency, une agence de voyage, a déclaré que sur la base des taux actuels d’infection et de recours aux vaccins, jusqu’à 24 pays ou territoires britanniques d’outre-mer pourraient être déclarés verts pour le 17 mai.

Les voyageurs du Royaume-Uni pourraient bientôt rentrer au Portugal (Image: getty)

Cela inclut d’autres destinations comme Israël et le Maroc. Les îles des Caraïbes qui pourraient s’ouvrir comprennent Antigua, la Barbade, la Jamaïque, les îles Vierges britanniques, les îles Caïman et Sainte-Lucie, ainsi que les Bermudes dans l’Atlantique Nord.

Tous ces pays n’ont pas des taux de vaccination élevés, mais sont toujours considérés comme des candidats probables en raison des faibles cas globaux de Covid-19. La plupart exigent une preuve de vaccination ou un test PCR négatif avant l’entrée.

Les ministres garderont la liste initiale limitée, mais l’Agence PC a déclaré qu’elle s’attendait à ce qu’elle fasse plus que doubler à partir du 28 juin pour inclure des pays tels que l’Espagne, la France, l’Italie, la Grèce, la Pologne et les États-Unis.

Paul Charles, directeur général de l’Agence PC, a déclaré: «Alors que la plupart des pays européens seront en mesure de rouvrir en juin, certains pays sont encore dans une position suffisamment sûre et stable pour rouvrir en mai, à savoir Malte, Gibraltar, la Barbade et le Portugal. Les déploiements de vaccins s’accélèrent en Europe et également dans les Caraïbes. »