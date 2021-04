Les vacances d’été sont confrontées à un autre obstacle alors que le ministère des Affaires étrangères pourrait encore exclure les pays de la «liste verte» | UK | Nouvelles

Le gouvernement est prêt à donner le feu vert pour que les voyages à l’étranger non essentiels recommencent à partir du 17 mai, ouvrant la voie à la reprise des vacances à l’étranger. Les ministres sont en train de finaliser un système de feux de signalisation qui comprendra une “liste rouge” des pays interdits, une “liste orange” et une “liste verte”. Seuls les pays ayant des taux de vaccination élevés et un faible nombre de cas de Covid figureront sur la «liste verte» sans quarantaine.

Actuellement, les seuls pays susceptibles d’être inclus dans cette catégorie sont Gibraltar, Malte, l’Islande et éventuellement le Portugal.

Toutes les autres destinations européennes populaires telles que l’Espagne, la Grèce et la France devraient figurer sur la «liste orange», ce qui signifie que les vacanciers devront se mettre en quarantaine pendant au moins cinq jours à leur retour.

Il est entendu qu’aucune destination européenne ne sera inscrite sur la “liste rouge”.

Cependant, le ministère des Affaires étrangères publie son propre guide de voyage qui utilise différents critères dans son évaluation des risques.

Les principaux d’entre eux sont des facteurs tels que le risque que des personnes soient piégées par les restrictions relatives aux coronavirus, ainsi que la capacité et la qualité des services de santé d’un pays.

Si les deux évaluations des risques ne s’alignent pas, les voyages dans les pays figurant à la fois sur les listes «verte» et «orange» pourraient être menacés, selon le Times.

En effet, la plupart des agences de voyage n’enverront pas leurs clients dans des pays que le Foreign Office déconseille activement.

“Nous devons voir l’alignement entre les conseils du ministère des Affaires étrangères et le système des feux de signalisation pour apporter clarté et transparence aux consommateurs et aux opérateurs.”

Une source du Foreign Office a déclaré: «Les conseils aux voyageurs sont une évaluation indépendante du risque [to] Britanniques voyageant à bord.

«Ce sont des conseils indépendants et fiables qui le resteront.