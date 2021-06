Les vacances européennes de Joe Biden | Ligne électrique ⋆ 10z virale

La chronique du New York Post de Dominic Green explique l’offense que l’évadé de Madame Tussauds a infligée à ses hôtes britanniques. La colonne est “Biden ouvre une tournée européenne avec une claque aux Britanniques.” Cependant, le Premier ministre Boris Johnson semble bien le prendre.

Green est rédacteur en chef adjoint de l’édition mondiale du Spectator ainsi qu’un historien et journaliste de premier plan. Alors que nos médias grand public servent Biden comme les courtisans et les citadins dans «Les nouveaux vêtements de l’empereur», Green joue le rôle du petit enfant, mais avec l’œil d’un adulte instruit :

La presse aurait demandé à Biden pourquoi il avait repris la stratégie d’Obama consistant à insulter vos amis, mais Biden n’a pas tenu de conférence de presse conjointe avec Boris jeudi. Maintenant, c’est vrai que mes confrères de la presse britannique font ressembler un Rottweiler fou de sang à Snoopy. Mais c’est aussi vrai que prendre un visage de Fleet Street vient avec le territoire. C’est la première fois dans l’histoire moderne que le président des États-Unis esquive la presse après sa rencontre inaugurale avec le Premier ministre britannique. Il est évident que Biden n’est pas à la hauteur du plus gros travail au monde. La répartie de Jibberin’ Joe n’est pas exactement tranchante dans une bonne journée. Multipliez le déclin flagrant des facultés présidentielles par un décalage horaire de cinq heures, et Biden ressemblerait à l’un de ces touristes perdus dans “Si c’est mardi, ce doit être la Belgique”. Banterin’ Boris, quant à lui, est un comédien naturel qui peut réciter Homère dans le grec original. Les blagues de ces vacances européennes portent sur les États-Unis. Et aussi sur la Reine. Les Bidens vont prendre le thé avec Elizabeth II dimanche. Ce sera une occasion mémorable – pour elle, en tout cas, car sa mémoire fonctionne toujours.

La colonne du Telegraph de Green “Le président Biden s’effondre sous nos yeux” anticipait ces observations en mars dernier.

Les observations de Green offrent un contraste utile avec le papier superficiel servi par Alex Thompson et Theodoric Meyer en haut du livre de jeu de l’aile ouest de Politico hier soir :

Alors que les dirigeants mondiaux se réjouissent et posent pour d’innombrables photos lors du sommet du G-7, qui a beaucoup d’optique ce week-end à Cornwall, en Angleterre, un détail visible saute aux yeux : le président JOE BIDEN est l’aîné de tous les hommes d’État. En fait, de tous les dirigeants que Biden devrait rencontrer au Royaume-Uni, seule la reine d’Angleterre, âgée de 95 ans, sera son aînée. La Maison Blanche, néanmoins, semble essayer de projeter une image de Biden, 78 ans, comme un pair vigoureux qui peut traîner avec des gens comme le Premier ministre canadien JUSTIN TRUDEAU, 49 ans, et le président français EMMANUEL MACRON, 43 ans, plutôt que celle de une sage barbe grise. Il portait des chaussures de course tout en attrapant un Coca-Cola au bar de l’hôtel à Cornwall. Aux côtés de ses collègues dirigeants mondiaux près de l’océan Atlantique, il a plaisanté : «[e]tout le monde dans l’eau. Biden est plus actif que la plupart des septuagénaires. Mais il y a aussi eu un effort méticuleux de la Maison Blanche pour le faire paraître, enfin, plus jeune. Il y a les balades à vélo devant les photographes et le jogging sur les marches d’Air Force One (il est devenu plus prudent depuis qu’il est tombé). La Maison Blanche a empêché les photographes de presse de prendre des photos aériennes, ce que certains photographes pensent être à cause des cheveux clairsemés de Biden. Pendant la campagne, il était de règle parmi le personnel de ne pas publier de photos de Biden de dos à cause de sa calvitie. La Maison Blanche a refusé de commenter. Biden est loin d’être le premier président à tenter de détourner les questions sur son âge, sa vigueur ou son apparence avec une chorégraphie soignée….

Oubliez les moments plus âgés, le regard vide, la dépendance à l’égard des textes écrits qu’il a du mal à suivre et à articuler, la démarche pitoyable/courte démarche et tous les autres signes révélateurs d’un homme bien dans son rattrapage. Parlez du sommet de la tête vide de Biden. C’est le billet.