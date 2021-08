Les vacances inattendues de Robin Roberts ont des fans qui lui souhaitent le meilleur

in

Un autre présentateur de Good Morning America prend du recul par rapport à l’émission. Jeudi, Robin Roberts a annoncé qu’elle ferait une pause dans le programme au cours des prochaines semaines. À la lumière de cette nouvelle, les fans de GMA ont afflué sur les réseaux sociaux pour souhaiter le meilleur à Roberts alors qu’elle prend un congé.

Roberts a posté une vidéo sur Instagram pour annoncer sa rupture avec GMA. Dans la vidéo, on peut la voir dire au revoir à l’équipage avant de partir. Soyez assuré que la pause de Roberts ne sera que temporaire, car elle a déclaré qu’elle serait de retour en septembre. On ne sait pas qui remplacera Roberts derrière le bureau des nouvelles sur GMA. Mais, il est clair que l’ancre rattrapera un peu de repos et de détente pendant sa pause.

Les fans de Roberts sont un peu tristes qu’elle ne fasse pas partie des journaux télévisés au cours des prochaines semaines. Mais, ils lui ont quand même souhaité le meilleur alors qu’elle partait en vacances.

TOUT LE MONDE a besoin de prendre du temps pour #se soigner ! Merci pour le rappel @RobinRoberts ! https://t.co/m6S3hNCPZN – shades Magazine – Célébrer toutes les femmes de couleur (@shadesmagazine1) 20 août 2021

Les fans de GMA se sont tournés vers les réseaux sociaux pour peser sur la nouvelle que Roberts serait absent du programme au cours des prochaines semaines. De toute évidence, ils soutiennent sa décision de prendre un congé.

“Profite de tes vacances!” un fan a écrit sur Instagram. “Soyez prudent et amusez-vous!”

(Photo : Raymond Hall/GC Images/.)

“Toujours un tel rayon de lumière !” un autre fan a écrit. “passez de bonnes vacances !”

Un autre fan a pesé pour écrire: “Votre robe est ravissante, mais les conversations de votre collègue sont [fire emoji]! Les aime. Profite de tes vacances!”

“Profite de tes vacances ma belle, Robin !!” a écrit l’un des abonnés de Roberts sur Instagram. “Soyez prudent et prenez bien soin de vous. Je vous aime toujours !!”

Les fans sont très heureux d’apprendre que Roberts prend du temps pour elle, avec un écrit : “Quelle bénédiction !!! Un lieu de travail heureux ! Jusqu’en septembre… reposez-vous, restez en sécurité et en bonne santé.”

(Photo : Lou Rocco/Walt Disney Television via .)

“@robinrobertsgma PASSEZ un moment merveilleux et reposant !!” un autre fan a écrit. “Tu mérites chaque seconde.”

