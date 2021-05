Les vacanciers font face à des files d’attente de 10 heures à Heathrow au milieu d’une rangée d’écrans en plexiglas ⋆ .

Des gens font la queue au contrôle aux frontières du Royaume-Uni au Terminal 2 de l’aéroport d’Heathrow le 11 février (Photo: .)

Les vacanciers pourraient se retrouver face à de longues files d’attente à l’aéroport d’Heathrow après l’ouverture des voyages plus tard ce mois-ci.

Outre l’augmentation des contrôles dus au coronavirus, un responsable syndical a affirmé que le manque d’écrans en plexiglas enveloppants ralentissait les choses.

L’agent professionnel du Syndicat des services d’immigration, Lucy Moreton, a déclaré que les gens pourraient finir par faire la queue pendant dix heures.

Elle a déclaré au Mail dimanche: “ Dans la plupart des aéroports, il y a des écrans enveloppants et toutes les cabines peuvent être occupées.

“ Mais à certains endroits – et Heathrow en fait partie – il n’y a que des écrans à l’avant et non sur le côté, nous devons donc gérer tous les autres bureaux. Il est loisible à Heathrow de changer cela s’il le souhaite.

Elle a suggéré que les patrons espéraient que les règles sur la distanciation sociale seraient bientôt supprimées afin que les écrans plus grands ne soient pas nécessaires.

Les contrôles aux frontières prennent plus de temps à cause du coronavirus (Photo: .)

Mais une source d’Heathrow a déclaré au journal que ce n’était pas le cas, en disant: «Nous avons parlé au personnel de la Force frontalière, en disant:« Voulez-vous des écrans en plexiglas enveloppants autour des cabines? » Border Force a déclaré: «Non, cela ne fera aucune différence.» Donc, nous ne tenons à rien.

À partir du 17 mai, les voyages internationaux à des fins de loisirs seront à nouveau autorisés depuis l’Angleterre. Un système de feux de signalisation fonctionnera, les pays figurant sur la «liste verte» n’ayant aucune obligation de mise en quarantaine au retour.

Cela signifie que davantage de voyageurs utiliseront probablement les aéroports à partir de cette date.

Vendredi, le directeur général de Border Force a déclaré qu’il y avait déjà des retards dus au fait que les agents devaient faire face à “ beaucoup ” de passagers “ non conformes ” aux bureaux d’immigration britanniques.

Paul Lincoln a déclaré lors d’une conférence de presse à Downing Street que la force avait augmenté le nombre d’agents pouvant traiter les passagers aux bureaux d’immigration.

Il a déclaré: “ Il y a actuellement plus d’agents des forces frontalières qui traitent les passagers à Heathrow qu’à tout autre moment depuis les Jeux olympiques de 2012.

“ La raison pour laquelle les gens en parlent (retards) est que nous avons dû faire face à un grand nombre de passagers non conformes. Cela éloigne parfois les agents des forces frontalières.

Il a déclaré qu’il fallait cinq à dix minutes à un officier des forces frontalières pour effectuer toutes les vérifications nécessaires, même pour le “ passager le plus conforme ”, ce qui est 14 ou 15 fois plus long qu’avant le coronavirus.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “ Pour protéger la santé publique, les files d’attente et les temps d’attente devraient être plus longs, car il est essentiel que des contrôles approfondis soient effectués à la frontière pour empêcher l’importation de Covid-19.

“ Les agents des forces frontalières utilisent tous les bureaux et les écrans en plexiglas sont utilisés afin que le maximum d’officiers puisse effectuer des contrôles. Il est inexact de prétendre le contraire.

