Les vaccinations contre le coronavirus “ commenceront pour les élèves du secondaire à partir de septembre ”

Les élèves des écoles secondaires se verront offrir des vaccinations contre le Covid-19 à partir de septembre dans le cadre de plans en cours d’élaboration par le NHS.

Les responsables des services de santé compilent des documents de planification qui incluent une mesure visant à offrir une dose unique du jab Pfizer aux enfants âgés de 12 ans et plus lorsque la nouvelle année scolaire commence, selon The Sunday Times

Pfizer a déclaré que les essais de son vaccin chez les enfants âgés de 12 à 15 ans ont montré une efficacité de 100% et une forte réponse immunitaire.

Les plans, que le Times a déclaré avoir confirmés auprès du gouvernement et des sources du NHS, dépendent des conseils du Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) attendu cet été.

Le professeur Adam Finn, membre du comité, de l’Université de Bristol, a déclaré au Times: «Nous devons être en mesure de vacciner les enfants, en particulier les adolescents, rapidement et efficacement si nécessaire.

«Il est extrêmement important que l’éducation de la prochaine année académique ne soit en aucune façon perturbée», a déclaré le pédiatre.

Mais il a ajouté: «Nous ne devrions faire des programmes de vaccination que lorsque nous en avons besoin.»

Bien qu’il soit peu probable que les enfants tombent malades avec Covid-19, ils jouent un rôle dans la transmission du virus.

Le professeur Finn a déclaré le 24 avril que les enfants avaient été frustrés «laissés pour compte» dans le programme de vaccination Covid-19, ajoutant qu’il voulait «continuer» et mener les essais nécessaires chez les enfants.

Coronavirus – jeu.11 mars 2021 / PA Wire

Pendant ce temps, le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a salué un événement pilote de nuit de club à Liverpool comme un «moment énorme» dans le retour à la normalité du Royaume-Uni. Quelque 3000 clubbers sont retournés sur la piste de danse à The First Dance, organisé par le club night Circus, sans distanciation sociale ni couverture du visage vendredi.

Un ancien conseiller scientifique en chef du gouvernement a toutefois averti que le risque de «réenflammation» des cas de coronavirus restait, car de nombreux adultes n’étaient toujours pas vaccinés.

Le professeur Sir Mark Walport, membre du Groupe consultatif scientifique pour les urgences (Sage), a déclaré samedi à l’émission Today de BBC Radio 4 que le pays était sur le point de pouvoir assouplir davantage de restrictions.

Mais il a averti que, avec environ 35% des adultes non encore vaccinés, il y avait un potentiel pour que «l’étincelle se rallume» et que les cas augmentent à nouveau.

De nouvelles données ont révélé que jusqu’au 30 avril, près de 15 millions de personnes au Royaume-Uni avaient reçu une deuxième dose de vaccin contre le coronavirus.

Les chiffres du gouvernement montrent que sur les 49 287 257 injections administrées au Royaume-Uni à ce jour, 34 346 273 étaient des premières doses et 14 940 984 des secondes doses.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a annoncé que des tests de surtension seraient déployés dans certaines parties de l’est de Londres après la détection de plusieurs cas de variantes sud-africaines et brésiliennes.

Il a déclaré que le test du NHS et Trace travaillaient avec le Tower Hamlets Council pour fournir des tests supplémentaires et un séquençage génomique dans les zones ciblées du code postal E1 à partir de dimanche.

Le département a déclaré que tous les cas confirmés s’auto-isolaient et qu’il n’y avait aucun lien entre les nouveaux cas et le groupe de cas récemment identifiés dans la région du sud de Londres.

L’annonce intervient alors que le gouvernement a déclaré que sept autres personnes étaient décédées dans les 28 jours suivant un test positif au Covid-19 samedi, portant le total britannique à 127.524.