Les vaccinations de Sky Reporting seront obligatoires dans le paddock de F1 pour la saison 2022

Le correspondant de Sky F1, Craig Slater, a déclaré que la Formule 1 avait désormais rendu la vaccination COVID obligatoire pour tout le personnel.

Le sujet de la vaccination dans le paddock de Formule 1 est devenu de plus en plus important vers la fin de la campagne 2021, le Qatar et l’Arabie saoudite demandant une preuve de vaccination pour permettre aux personnes d’entrer dans ces pays respectifs et la ronde finale à Abu Dhabi n’autorisant également que les personnes vaccinées à assister à.

La rumeur disait qu’à partir de 2022, la Formule 1 rendrait les vaccins obligatoires pour tout le personnel voyageant autour du calendrier.

Et sur Sky Sports News, Slater a révélé que cela était maintenant officialisé.

« Je peux signaler aujourd’hui qu’il est désormais obligatoire pour tout le personnel de F1 se rendant à un grand prix d’être complètement vacciné », a-t-il déclaré.

« Cela inclut les pilotes, les ingénieurs, les mécaniciens, ceux d’entre nous dans les médias qui y vont aussi.

« Maintenant, ce n’est pas le genre de chose que vous pourriez écrire dans les contrats des employés par exemple, donc ce n’est pas juridiquement contraignant dans ce sens. Mais fondamentalement, c’est la règle empirique selon laquelle la F1 fonctionne maintenant.

« Donc, si vous travailliez pour une équipe, si vous voulez aller à des courses, vous devez en gros être vacciné. »

Au meilleur de sa connaissance, Slater pense que les 20 pilotes qui concourront en 2022 sont entièrement vaccinés, tout en faisant référence à une vidéo publiée lors du week-end de course d’Abou Dhabi 2021 lorsque 19 des 20 pilotes de la saison dernière ont déclaré leur soutien au programme de vaccination.

« En ce qui concerne les pilotes, pour autant que je sache, tous ceux qui vont concourir en 2022 sont entièrement vaccinés, bien qu’il s’agisse de questions médicales, je ne connais donc pas les antécédents médicaux précis de chaque individu, quand ils ont été vaccinés », il expliqua.

« Mais 19 pilotes sur la grille de l’année dernière, avec la seule omission étant Kimi Raikkonen, ont tous participé à une vidéo » se faire vacciner « à la fin de l’année dernière et qui comprenait tous les grands noms, comme Lewis Hamilton, Max Verstappen, George Russell , Lando Norris, tous battaient le tambour pour les vaccinations.

Il y a cependant une exception, celle du chauffeur de voiture médical Alan van der Merwe, qui a été contraint de manquer les trois dernières manches de 2021 en raison de son refus du vaccin, qu’il a rendu public.

Et avec la F1 mettant maintenant cette décision en jeu, Slater a déclaré que le pilote sud-africain est conscient des implications que cette position aura sur sa place en Formule 1.

« Le conducteur de la voiture médicale, de toutes les personnes, Alan van der Merwe, n’a pas été vacciné, [he] a rendu public qu’il n’allait pas se faire vacciner vers la fin de l’année dernière », a déclaré Slater.

« Il a admis publiquement qu’il comprenait que cela limiterait ses opportunités en termes de conducteur de voiture médicale lors de divers événements à travers le monde, c’est donc un personnage dont nous savons qu’il a pris cette position particulière, mais c’est un personnage isolé. »