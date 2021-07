Les vaccinations forcées en France amènent à la fois répression et protestation ⋆ 10z viral

par Mihai Macovei, Institut Mises :

Dans un discours à la nation juste avant le 14 juillet célébrant la Révolution française, le président Emmanuel Macron a porté un coup paradoxal au célèbre slogan de la République : Liberté, égalité, fraternité. Il a annoncé une série de mesures pour accélérer le rythme des vaccinations contre le covid-19 qui portent atteinte aux libertés individuelles et menacent une forte réaction politique et économique. Déjà pendant la pandémie de covid-19, les Français ont dû faire face à certains des confinements les plus sévères au monde, qui ont restreint à la fois la liberté économique et d’importantes libertés civiles.

Prétention du gouvernement de savoir supérieur

Invoquant une recrudescence des infections par la variante delta du covid-19, Macron a exhorté les citoyens français à se faire vacciner afin d’atteindre un taux de vaccination de 100% dans tout le pays. La vaccination a été rendue obligatoire pour tous les travailleurs de la santé après le 15 septembre, et une preuve de vaccination ou un test négatif sous forme de carte de santé devra être présentée par toute personne souhaitant entrer dans un café, un restaurant, un centre commercial et des lieux culturels. comme les cinémas, les théâtres ou les salles de concert ou pour monter à bord d’un train ou d’un avion. À l’automne, les tests PCR (polymérase en chaîne) ne seront plus gratuits et les nouvelles mesures s’appliqueront également aux jeunes de 12 à 17 ans. Bien que Macron prétende que la vaccination n’est pas obligatoire pour le grand public pour l’instant, il oblige de facto tous ceux qui veulent mener une vie normale à se faire vacciner.

Quelques heures après l’annonce, près d’un million de personnes se sont précipitées pour réserver des jabs et quelques centaines de milliers d’autres ont suivi le lendemain. Dans le même temps, plus d’une centaine de milliers de personnes sont descendues dans les rues de France pour protester contre la vaccination et les cartes de santé covid-19. Les gens sont déconcertés par la sévérité des décisions de Macron, en particulier lorsque le rythme de la vaccination en France n’était en fait pas si lent. Environ 54% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin au 15 juillet, ce qui est presque similaire aux moyennes de l’UE et des États-Unis et le double de la moyenne mondiale de 26%. De plus, l’expérience britannique montre que bien que plus contagieuse, la variante delta est beaucoup moins dangereuse, causant beaucoup moins d’hospitalisations et de décès. L’objectif de vaccination à 100 % du gouvernement français semble également disproportionné alors que la plupart des experts s’accordent à dire que l’immunité collective est atteinte lorsqu’environ 70 à 90 % de la population a acquis une immunité soit par la vaccination, soit en contractant la maladie et en développant des anticorps. Curieusement, les mesures s’appliquent également aux adolescents même s’il se peut que les jeunes en bonne santé soient plus vulnérables aux effets secondaires des vaccins fraîchement lancés qu’au covid-19 lui-même.

Dans l’ensemble, les arguments de Macron ne semblent pas correspondre. De plus, la prétention d’une connaissance supérieure, qui est le prétexte habituel de l’intervention gouvernementale, c’est-à-dire que les experts officiels savent mieux que le public ignorant ce qui est bon pour lui, semble clairement déplacé dans ce cas aussi. Le gouvernement exige que tout le personnel du système de santé se fasse vacciner contre le covid-19, mais ce dernier peut difficilement être qualifié de profane. Ce sont des professionnels de santé qualifiés qui combattent le virus en première ligne depuis près d’un an et demi maintenant et qui comprennent probablement aussi mieux que le reste de la population les bénéfices et les risques des vaccins contre le covid-19. En principe, le personnel médical devrait être le mieux placé pour effectuer une analyse coûts-avantages du risque d’attraper le virus et de prendre le vaccin. Et pourtant, le gouvernement est intervenu pour obliger la majorité d’entre eux à se faire vacciner, car seuls environ 42% du personnel hospitalier et 49% de ceux travaillant dans le système de soins ont été vaccinés deux fois jusqu’à présent en France. Cette imposition ex-cathedra de la vaccination à un groupe de professionnels de la santé qualifiés ne va certainement pas réduire le scepticisme général des Français à l’égard des vaccins.

Attaque lourde contre les libertés individuelles

D’éminents politiciens français de droite et de gauche ont critiqué l’utilisation élargie du laissez-passer sanitaire par Macron, la qualifiant de « privation de libertés » et de « coup d’État sanitaire ». En effet, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne protège le droit à l’intégrité de la personne (article 3), qui requiert « le consentement libre et éclairé de la personne concernée » dans le domaine de la médecine. La même loi fondamentale de l’UE soutient d’autres droits individuels, tels que le droit de posséder et d’utiliser des biens, de choisir une profession et de chercher un emploi, de mener une entreprise et de jouir de la liberté de pensée et d’association avec d’autres personnes, qui semblent limités par les récentes mesures de Macron. Le laissez-passer sanitaire imposé par le gouvernement divise artificiellement la population française en deux catégories – vaccinée et non vaccinée – et ce malgré le fait que les effets médicaux ne soient pas si clairs, car les personnes vaccinées peuvent également transmettre le virus, mais apparemment avec une intensité moindre. Néanmoins, il ne faut pas avoir de grands espoirs que les nouvelles mesures puissent être annulées devant les tribunaux. Ironiquement, la loi fondamentale de l’UE stipule également pour la majorité des droits des citoyens qu’ils sont soumis aux « lois nationales » ou à « l’intérêt public ».

Du point de vue de l’éthique rationnelle de l’action humaine développée par Murray N. Rothbard, la campagne de vaccination obligatoire de Macron apparaît encore plus problématique. Au cœur de la théorie libertaire de Rothbard se trouve le concept de droits de propriété qui devrait guider tous les aspects de l’action humaine. Le droit de toute personne à posséder son corps physique et les biens naturels transformés avec son aide représente une règle éthique absolue et détermine tous les droits de l’homme. Rothbard montre de manière très convaincante que tous les droits de l’homme doivent être fondés sur les droits de propriété. Sinon, les libertés individuelles risquent d’être relativisées et affaiblies au nom de l’intérêt public et d’autres politiques. Dans une société libre fondée sur la coopération pacifique et les relations interpersonnelles volontaires, l’agression se produit lorsqu’une personne envahit la propriété d’une autre personne, que ce soit la personne ou les biens qu’elle possède, sans le consentement de la victime.

Dans le cas présent, les agresseurs de la coopération sociale pacifique ne sont ni les vaccinés ni les non vaccinés, à moins que quelqu’un ne mette délibérément en danger la santé ou les biens d’autrui. Cela ne signifie pas que quelqu’un ne peut pas être empêché d’accéder à certains lieux ou activités lorsque leurs propriétaires légitimes établissent des règles sanitaires préventives, mais l’extension générale du laissez-passer sanitaire par Macron aux activités et entreprises qui ne sont pas détenues à 100 % par l’État représente un empiétement flagrant de droits de propriété et discrimine les personnes non vaccinées. Et bien que la France soit loin d’être un paradis du marché libre, la grande majorité des centres commerciaux, cafés, restaurants, cinémas, théâtres et autres lieux culturels sont des propriétés privées. La propriété privée est également présente dans les secteurs de la santé et des transports, bien qu’à une plus petite échelle. Il n’est pas difficile d’imaginer le mécontentement des entreprises privées face à un impact économique négatif important de l’édit de Macron.

Rothbard défend la validité de sa théorie également dans des cas extrêmes, les situations dites de canot de sauvetage, et la logique correspond également à la pandémie de covid-19. Il a été affirmé qu’aucune théorie des droits inviolables absolus ne pouvait fonctionner correctement dans des situations de crise extrême. Cependant, Rothbard a répliqué que l’apparente guerre de tous contre tous dans une « situation de canot de sauvetage » est précisément due au fait que les droits de propriété n’ont pas été bien définis. Si la propriété et les règles régissant une propriété sont claires, une solution non-violente peut être trouvée même en situation de crise. Bien que cette solution puisse paraître dure à certains, et ne pas respecter toutes les valeurs morales personnelles, il n’y a malheureusement pas d’autre principe d’attribution de propriété qui serait plus tolérable ou qui pourrait entériner une théorie cohérente des droits humains. La polémique et l’insatisfaction suscitées par l’extension en France du passeport sanitaire imposé par le gouvernement prouvent une fois de plus le bien-fondé de la théorie de Rothbard.

