« L’hésitation à la vaccination était plus fréquente chez les jeunes que chez les adultes plus âgés et dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines. » (Photo d’archive : .)

Selon une étude réalisée par un groupe de scientifiques, publiée dans la revue à comité de lecture PLOS One, moins de la moitié du continent africain se prête aux vaccinations obligatoires contre le COVID-19. L’étude est intervenue au milieu de débats croissants dans le monde entier sur les vaccinations obligatoires pour garantir l’accès aux lieux de travail, aux événements publics, aux centres commerciaux et aux voyages en avion.

« Seulement 40 pour cent voulaient une vaccination obligatoire. La vaccination obligatoire pourrait potentiellement accélérer la vaccination et l’obtention de l’immunité collective. Cela pourrait cependant saper la confiance des patients dans les travailleurs de la santé, menacer l’agence individuelle et poser des risques éthiques si cela charge indûment les plus vulnérables de la population », a déclaré le rapport des scientifiques.

Les pays de l’étude étaient l’Afrique du Sud, le Cameroun, le Ghana et le Nigeria en Afrique de l’Ouest ; l’Egypte en Afrique du Nord ; et la République démocratique du Congo et le Soudan en Afrique centrale. « Nous avons (également) constaté une hésitation importante à l’égard des vaccins chez les Africains vivant en Afrique ainsi que dans la diaspora », indique le rapport. Les inquiétudes concernant la sécurité des vaccins étaient courantes dans l’étude.

« La majorité des personnes interrogées s’inquiétaient des effets secondaires des vaccins, et beaucoup craignaient même d’être infectées par le coronavirus en obtenant le vaccin », indique le rapport, qui exhorte les planificateurs des programmes de vaccination contre le COVID-19 en Afrique à anticiper ce défi de manière proactive. « Seuls 63 % des participants recevraient la vaccination contre le COVID-19 dès que possible, et 5 % supplémentaires recevraient des vaccins après avoir examiné leur sécurité parmi les personnes vaccinées antérieurement », a-t-il déclaré.

« Nous avons constaté que la perception du risque des répondants était liée à leur attitude envers les vaccins COVID-19. Les probabilités d’hésitation à la vaccination étaient substantiellement faibles si le risque perçu d’infection ou de maladie par le participant était très élevé. .

« L’hésitation à la vaccination était plus fréquente chez les jeunes que chez les adultes plus âgés et dans les zones rurales par rapport aux zones urbaines. » Soulignant les implications pour le contrôle de la pandémie de COVID-19 sur le continent africain, l’étude a révélé que l’Afrique centrale a un taux d’acceptation des vaccins considérablement faible, inférieur à 35%, contre environ 75% en Afrique australe.

Le rapport indique que les campagnes de désinformation, souvent menées par des dirigeants populistes, ont été fréquentes pendant la pandémie, créant des divisions et sapant la confiance dans les institutions publiques et les scientifiques. le virus est la punition d’origine de Dieu pour le péché perçu ; que le virus a été créé par la technologie à large bande 5G ou pour une guerre biologique contre les Africains ; et même que le virus COVID-19 n’existe pas et peut être guéri par des herbes locales s’il existe.

