Les vaccinés auront un grand avantage à l’Open d’Australie

10/12/2021 à 05:56 CEST

. / Melbourne

Les joueurs de tennis vaccinés Ils bénéficieront d’un grand avantage, puisqu’ils ne seront soumis qu’à un minimum de restrictions, lors de l’Open d’Australie qui se tiendra en janvier 2022, selon Martin Pakula, ministre des Sports de l’État australien de Victoria dont la capitale est Melbourne. « Si j’étais une joueuse de tennis ATP ou WTA, je me ferais vacciner. Cela leur donnera les meilleures chances de jouer l’Open d’Australie avec un minimum de restrictions & rdquor;, a-t-il déclaré dans une interview à la station de radio australienne SEN.

Malgré le fait que Tennis Australia n’ait pas statué sur le caractère obligatoire des vaccinations comme condition indispensable pour le tournoi, l’état de Victoria l’oblige à exercer le métier d’athlète professionnel.

Cette mesure mise en place il y a un mois pourrait être un précédent pertinent pour établir le cadre concernant l’exigence de vaccination dans lequel ce sera un Grand Chelem décisif en termes de combat pour devenir le joueur de tennis le plus titré de l’histoire du tennis. Justement, le Serbe et numéro mondial actuel Novak Djokovic pourrait être touché dans ce qui pourrait être son deuxième assaut sur le trône des vingt grands partagé avec le Suisse Roger Federer et l’Espagnol Rafael Nadal, après avoir affirmé en avril 2020 qu’il était contre les vaccins. « Je ne voudrais pas qu’on m’oblige à me faire vacciner pour que je puisse voyager librement », a qualifié le joueur de Belgrade l’an dernier.

Pakula a également expliqué que le Conseil des ministres discutera de cette question dans les mois à venir pour décider « si les personnes non vaccinées auront la possibilité d’entrer dans le pays & rdquor ;.