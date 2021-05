Les vaccins “ à haut degré de confiance ” agissent contre la variante indienne, dit Hancock

N

De nouvelles preuves donnent un «degré élevé de confiance» que les vaccins contre le coronavirus fonctionnent contre la variante indienne, a déclaré Matt Hancock, mais n’a pas exclu un retour aux verrouillages locaux pour endiguer les résurgences.

Le secrétaire à la Santé a déclaré dimanche qu’il était «approprié» de poursuivre lundi l’assouplissement majeur du verrouillage en Angleterre en dépit des avertissements des scientifiques et des médecins.

Mais il a averti que la variante hautement transmissible pourrait «se propager comme une traînée de poudre parmi les groupes non vaccinés», car il a exhorté les gens à se présenter pour des coups lorsqu’ils sont éligibles.

M. Hancock a également été contraint de défendre le gouvernement contre les critiques selon lesquelles il a agi trop tard en imposant des restrictions frontalières accrues pour les voyages en provenance de l’Inde.

Le ministre du Cabinet a déclaré qu’il y avait maintenant plus de 1 300 cas de la soi-disant variante indienne au total et qu’elle devenait «la souche dominante» dans des régions comme Bolton et Blackburn dans le nord-ouest.

Mais offrant de bonnes nouvelles aux plans visant à alléger les restrictions sans déclencher une nouvelle vague d’infections et de décès, M. Hancock a déclaré qu’il existe de «nouvelles données très précoces» de l’Université d’Oxford donnant confiance que les vaccins existants fonctionnent contre la variante.

«Cela signifie que nous pouvons rester sur la bonne voie avec notre stratégie d’utilisation du vaccin pour faire face à la pandémie et nous ouvrir soigneusement et prudemment, mais nous devons être vraiment très vigilants face à la propagation de la maladie», a-t-il déclaré à Sophy Ridge On de Sky. Dimanche.

«Nous sommes convaincus que le vaccin réussira.»

M. Hancock a déclaré que le gouvernement déciderait le 14 juin si toutes les restrictions légales peuvent être levées lors de la dernière étape de la feuille de route hors verrouillage le 21 juin.

Il n’a pas exclu la possibilité que l’assouplissement de lundi doive être inversé si la tension s’avère très hautement transmissible, mais a déclaré que l’espoir est que «l’approche prudente et irréversible» peut continuer.

Le ministre du Cabinet a répondu «nous n’excluons pas cela» lorsqu’il a été interrogé sur la perspective de zones spécifiques ayant des restrictions accrues par rapport aux variantes de tacle.

«L’approche que nous adoptons à Bolton et à Blackburn est d’empiler absolument des tests et des vaccinations pour essayer de surmonter cela», a-t-il déclaré à Ridge.

«Donc, pour le moment, nous adoptons l’approche qui a fonctionné dans le sud de Londres – qui est ce test de surtension massive – mais bien sûr, nous n’excluons pas de nouvelles mesures.

«Étant donné que Bolton est dans une sorte de verrouillage depuis un an, ce n’est pas un pas que nous voulons franchir, mais bien sûr, nous pourrions devoir le faire et nous le ferons s’il est nécessaire de protéger les gens.»