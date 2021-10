Les vaccins Covid-19 fonctionnent toujours

Ceci est un extrait de la newsletter de The Weeds. Pour vous abonner à une plongée hebdomadaire dans la politique et ses effets sur les personnes, Cliquez ici.

Alors que la variante delta a bondi aux États-Unis plus tôt cette année, il n’a pas été difficile de trouver des rapports suggérant que les vaccins Covid-19 ne fonctionnaient pas très bien. Le gouvernement fédéral a renouvelé sa recommandation selon laquelle les personnes vaccinées portent des masques, les responsables ont averti que les personnes vaccinées pourraient toujours propager le virus et les cas ont augmenté dans une grande partie du pays.

Mais depuis lors, les choses sont devenues plus claires : les vaccins fonctionnent – ​​et Covid-19 est en recul.

Premièrement, il y a les données scientifiques. Les Centers for Disease Control and Prevention ont découvert qu’en août, les personnes non vaccinées étaient six fois plus susceptibles d’être testées positives pour Covid-19 que les personnes vaccinées et 11 fois plus susceptibles de mourir du virus. Les vaccins protègent vraiment les gens, en particulier contre les pires résultats, même contre le delta.

Mais qu’en est-il de la transmission ? Une préoccupation – sous-jacente à l’appel fédéral pour que les personnes vaccinées se masquent – ​​est que les personnes vaccinées pourraient toujours propager le virus, en particulier le delta. Vous pouvez trouver, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, quelqu’un qui dit que le vaccin n’empêche pas la maladie de se propager.

Les preuves suggèrent que cela est faux. Une récente étude de préimpression aux Pays-Bas, qui a examiné la propagation dans les ménages, a révélé que les personnes vaccinées qui étaient infectées (principalement avec le delta) étaient 63% moins susceptibles de propager le virus que les personnes non vaccinées et infectées. Et c’est probablement une sous-estimation, car les personnes vaccinées sont moins susceptibles d’être infectées par le virus pour commencer – une autre couche de protection contre la propagation de la maladie.

Il existe des preuves que l’efficacité des vaccins peut diminuer en cas d’infection, mais il n’est pas clair si cela est vrai pour l’hospitalisation et le décès.

Tout cela aide à expliquer ce qui se passe actuellement aux États-Unis : les cas de Covid-19, les hospitalisations et les décès sont en baisse. Après un pic de près de 2 100 décès par jour en septembre, les États-Unis en sont désormais à 1 400 décès par jour — encore trop élevé, mais une réelle amélioration.

Certaines régions du pays continuent de connaître des épidémies, notamment l’Alaska, le Montana, le Wyoming, le Dakota du Nord et l’Idaho.

Mais ce ne sont pas par hasard certaines des régions les moins vaccinées des États-Unis. Alors que certains États ont complètement vacciné plus de 60 ou 70 pour cent de leur population, la plupart des États du top 10 avec des cas et des décès signalés ont actuellement des taux de vaccination complets dans les années 40 et 50.

Bien sûr, les choses pourraient encore empirer. L’hiver arrive – et, l’année dernière, il a apporté la pire de toutes les vagues de Covid-19 à l’échelle nationale alors que les gens se sont déplacés à l’intérieur et se sont réunis pour les vacances. Une nouvelle variante pourrait également déclencher une augmentation des cas.

Mais il est également possible – pas certain, mais possible – que le déclin actuel puisse laisser derrière lui la dernière vague majeure de Covid-19 aux États-Unis.

Un signal positif vient du Royaume-Uni, qui a vu son onde delta plus tôt que l’Amérique. Alors que les cas de Covid-19 ont continué de rebondir au Royaume-Uni, le taux de mortalité est resté remarquablement stable – un dixième à un neuvième de la taille du plus grand pic du pays en janvier.

Cela offre un aperçu potentiel de l’avenir : le coronavirus continuera de se propager sous une forme ou une autre. Mais grâce à des taux de vaccination plus élevés et à une immunité naturelle contre l’infection, le virus sera éliminé – ce n’est plus la menace qu’il était autrefois, mais plutôt la grippe. C’est un agent pathogène dont nous serions tous mieux sans, mais peut-être avec lequel nous pouvons vivre la plupart du temps.

Ce n’est pas garanti, surtout tant qu’une grande partie des États-Unis refuse de se faire vacciner.

Mais il y a certaines choses qui peuvent être dites dès maintenant : les vaccins fonctionnent vraiment. Le virus recule véritablement aux États-Unis. Et tandis que Covid-19 a trouvé un moyen de surprendre tout le monde au cours de la dernière année et demie, il y a des raisons d’espérer que ce ne sera pas le cas cette fois.

Article de la semaine : les repas scolaires gratuits n’aident pas seulement les enfants

Un nouveau document de travail publié par le National Bureau of Economic Research a examiné l’impact plus large des programmes de repas scolaires – constatant qu’ils profitent probablement non seulement aux écoliers mais aussi à la population dans son ensemble.

Les chercheurs Jessie Handbury et Sarah Moshary se sont concentrés sur l’adoption locale et nationale de la disposition d’admissibilité communautaire de la loi de 2010 sur les enfants sains et sans faim, qui a élargi le programme national de repas scolaires pour atteindre plus de 30 millions d’enfants en 2016.

Profitant de la façon dont le programme national s’est déployé dans différents domaines, ils ont constaté que son adoption était liée à une baisse de 10 % des ventes d’épicerie dans les grandes chaînes. Par la suite, les chaînes les plus exposées au programme ont réduit leurs prix de 2,5% dans l’ensemble.

À l’aide d’un modèle, les chercheurs ont estimé que le programme avait réduit les coûts d’épicerie pour le ménage médian d’environ 4,5 % d’ici 2016, avec quelques variations d’un endroit à l’autre.

Tout cela suggère que les programmes de repas scolaires ont des avantages qui peuvent atteindre l’ensemble de la population. C’est une excellente nouvelle pour tout le monde (sauf peut-être pour les chaînes d’épicerie) – si les résultats résistent à un examen plus approfondi et peuvent être reproduits.

Dans le contexte actuel des préoccupations inflationnistes, l’étude révèle également une façon dont une augmentation des dépenses publiques peut en fait réduire les pressions inflationnistes, plutôt que d’aggraver l’inflation en faisant simplement augmenter la demande. C’est un exemple que certains décideurs pourraient vouloir examiner alors que les démocrates continuent de travailler sur leur projet de loi Build Back Better.