Les vaccins Covid-19 ont fait l’impossible: rendu Big Pharma vraiment populaire

L’industrie pharmaceutique connaît une nouvelle popularité auprès du public américain après avoir livré des vaccins efficaces contre le Covid-19 à une vitesse record, selon un nouveau sondage de Data for Progress.

Mais cela ne signifie pas que les électeurs ont perdu leur intérêt à réduire les coûts des médicaments sur ordonnance, selon le même sondage.

Plus de la moitié des électeurs, 56%, disent avoir une opinion favorable des sociétés pharmaceutiques dans le sondage Data for Progress mené auprès de 1 225 électeurs probables à la fin du mois de mars. Seulement 24% ont déclaré avoir une opinion défavorable.

Il s’agit d’une amélioration substantielle des sentiments du public envers le secteur pharmaceutique à partir d’un sondage Data for Progress de novembre 2019 qui a révélé que 48% des électeurs avaient une opinion favorable des «sociétés de recherche pharmaceutique» et 38% avaient une opinion défavorable. En septembre 2019, une enquête Gallup a montré que la réputation de l’industrie était encore plus en difficulté avant la pandémie, 58% des Américains ayant une opinion négative des fabricants de médicaments et seulement 27% affirmant avoir une opinion positive.

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi le public se sent si magnanime envers une industrie qui est généralement un méchant politique. Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson ont tous développé des vaccins efficaces contre Covid-19 en moins d’un an (le record précédent de développement de vaccins était de quatre ans). Ces sociétés spécifiques sont encore plus populaires que l’industrie pharmaceutique dans son ensemble: Pfizer a une cote de favorabilité de 65%, Moderna est de 60% et Johnson & Johnson enregistre une favorabilité de 68%.

Plus de 100 millions d’Américains ont reçu au moins une dose d’un vaccin. Un retour à une normalité relative aux États-Unis d’ici cet été est en fait plausible. L’industrie peut à juste titre affirmer qu’elle a fourni une innovation critique à un moment où elle était désespérément nécessaire (bien que ces efforts aient été soutenus par de nombreux investissements publics).

La popularité de l’industrie pharmaceutique est un renversement brutal par rapport à la dernière décennie, lorsque les gros titres sur les prix abusifs ont provoqué l’indignation bipartisane et l’intérêt des législateurs pour des changements de politique qui réduiraient les coûts des médicaments. Mais bien que le public semble reconnaissant pour le travail de l’industrie sur Covid-19, il soutient toujours les réformes des prix des médicaments, selon Data for Progress.

Les trois quarts des Américains disent qu’ils désapprouvent la façon dont les sociétés pharmaceutiques gèrent le coût croissant des médicaments sur ordonnance. Et 77 pour cent ont déclaré que si les entreprises pharmaceutiques ont fait du bon travail en développant les vaccins, elles doivent encore être réglementées pour réduire les coûts des médicaments; à peine 16% ont déclaré que les sociétés pharmaceutiques ne devraient plus être accablées par une réglementation supplémentaire, car cela empêcherait le développement de nouveaux traitements.

Les propositions visant à permettre à Medicare de négocier directement avec les fabricants de médicaments sur ordonnance, à permettre au gouvernement fédéral de fabriquer des alternatives génériques aux médicaments de marque et à lier les prix des médicaments américains aux prix payés par d’autres pays sont toutes soutenues par de fortes majorités américaines. vote du public.

Mais le soutien public aux réformes ne s’est pas toujours traduit par une action gouvernementale. Pharma jouit d’un poids considérable auprès du Congrès et du reste du gouvernement fédéral. Comme je l’ai signalé en décembre, la réputation de l’industrie pharmaceutique n’est qu’une des raisons pour lesquelles les lobbyistes et les experts en politiques sont sceptiques quant à un mouvement majeur visant à maîtriser les coûts des médicaments au cours des prochaines années.

«Maintenant qu’il semble que nous aurons des vaccins efficaces, les sociétés pharmaceutiques pourraient sortir de cette pandémie comme des héros qui nous ont sauvés du virus maléfique», m’a dit Larry Levitt, vice-président exécutif de la Kaiser Family Foundation. «Cela rendra plus difficile la diabolisation de l’industrie pharmaceutique dans une lutte pour le prix des médicaments.»

Pour l’instant, l’administration Biden et les démocrates au Congrès promettent toujours de grandes actions. Le Wall Street Journal a rapporté cette semaine qu’une disposition visant à donner à Medicare plus d’autorité pour négocier les prix des médicaments directement avec les fabricants devrait être une priorité pour la prochaine poussée législative de Biden. Il pourrait également y avoir des réformes plus petites et plus ciblées qui attirent un soutien bipartisan, en particulier celles qui encouragent le développement de génériques. Et Biden a beaucoup d’autorité administrative pour mettre en place des programmes pilotes ou poursuivre d’autres changements de politique dans Medicare et Medicaid qui pourraient réduire le coût des médicaments, comme je l’ai examiné il y a quelques mois.

La question du prix des médicaments est complexe, en partie parce qu’il s’agit en fait de deux problèmes distincts. Le premier concerne les prix catalogue réels fixés par les sociétés pharmaceutiques, que la plupart des patients et des systèmes de santé assurés ne paient pas, mais qui définissent tout de même la ligne supérieure à partir de laquelle diverses remises et remises sont appliquées. (Et pour les non-assurés, c’est leur prix à moins qu’ils n’obtiennent une sorte d’aide.) L’autre problème est les frais remboursables, ou ce que les patients doivent payer en vertu de leur régime d’assurance.

Mais quoi qu’il en soit, en fonction de la politique spécifique, le Congrès et la Maison Blanche risquent de s’aliéner les sociétés pharmaceutiques, les hôpitaux, les médecins ou tout ce qui précède lorsqu’ils discutent de la manière de réduire les coûts des soins de santé. C’est pourquoi il s’est avéré si difficile de faire quoi que ce soit.

Les militants affirment que l’urgence de réduire les coûts des médicaments pour les Américains n’est devenue que plus apparente pendant la pandémie de Covid-19, même si les sociétés pharmaceutiques tentent d’utiliser leur succès avec les vaccins à leur avantage politique.

«S’il y a quelque chose que cette pandémie aurait dû nous apprendre, c’est qu’il faut faire quelque chose. Nous ne devons pas nous permettre de penser que ce n’est pas possible », m’a dit en décembre Dana Brown, qui promeut la réforme des prix des médicaments pour le Democracy Collaborative. «Pouvons-nous littéralement nous permettre le statu quo? Pour moi, la réponse est non. »

Le public américain réclame depuis un certain temps une action sur les prix des médicaments, avec un succès limité. Des millions de personnes ont encore du mal à se payer les médicaments nécessaires. Ce sondage Data for Progress suggère que Biden aurait des électeurs derrière lui s’il décidait de s’attaquer au coût des médicaments, même avec les vaccins de l’industrie prêts à mettre fin à la pandémie.